Едра или финно смляна? Коя е идеалната сол

Между различните видове едра сол и фината има голяма разлика, особено що се касае до приложението им в кулинарията. Нека разгледаме коя за какъв тип готвене е най-подходяща.

Фино смляната сол, която е още наричана готварска или трапезна, се разтваря по-бързо и е идеална за ястия, които изискват по-прецизно овкусяване. Тя се използва най-често в следните случаи:

При печива и тестени изделия, където равномерното разпределение на вкусовете е от първостепенно значение.

В супи, сосове и ястия, които се готвят по-набързо.

За маринати и саламури, защото трапезната сол се усвоява по-бързо от продуктите.

Като цяло, фино смляната сол е стандарт в професионалната кухня, защото се дозира доста по-лесно.

Едро смляна сол Става дума за морска, хималайска или едра келтска сол. Всички те са оформени на едри кристали в мелничка или пакет. Разтварят се по-бавно и добавят доза хрупкавост, а също така правят храната по-атрактивна на външен вид. Едрата сол е най-добре да се използва в следните случаи:

За финален щрих върху ястията. Тя се поръсва върху печено или пържено месо, свежи салати, шоколадови десерти и дори върху карамел.

При печената риба едрата сол спомага за получаването на по-твърда, солена и хрупкава кожа. Тя също така създава защитен слой и често се използва в големи количества за направата на "кожух" около рибата, който я предпазва от изгаряне, дори и да я забравим дълго време на включена фурна.

Често се прилага и в различни видове сухи маринати за месо.

При запържване на пилешко, телешко и рибни котлети, едро смляната сол се използва за овкусяване на месото, като то предварително се подсушава и се промазва със зехтин от всички страни. Добавя се и млян черен пипер.

Този вид сол има по-силен вкус и трябва да се използва деликатно и умерено.



