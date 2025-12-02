Дъщерята на Васил Терзиев изуми света

Ако си мислите, че да си кмет на София е висок пост, помислете пак. 18-годишната Ива Терзиева – дъщерята Васил Терзиев, надмина татко си, като стигна до базовия лагер на Еверест, разположен на внушителните 5364 метра надморска височина – най-високият базов лагер в света.

Младата катерачка се включи в група от български ентусиасти, водена от опитната алпинистка Силвия Аздрева – първата българка, изкачила три осемхилядника.

Сред участниците Ива беше най-младата, но именно тя впечатлила всички с дисциплината, физическата си издръжливост и увереността, с която преодолявала трудните участъци от маршрута. На финала, с българското знаме в ръце и усмивка до уши, Ива позира на фона на заснежените върхове на Хималаите.

За нея това не е първо предизвикателство в планината. Ива се занимава с катерене от няколко години и дори има участия в национални състезания по спортно катерене на закрито. В свободното си време не спира да пътува – страст, която споделя със сестра си Ема. Младата приключенка вече е видяла дивата природа на Африка, участвала е в сафарита и е наблюдавала шимпанзета в естествената им среда.

Близки до семейството споделят, че именно Хималаите са събудили у Ива нова амбиция – да се върне в Непал и един ден да направи решаващата крачка към изкачването на самия Еверест. „Каза, че това е само началото“, разкриват нейни приятели.

„Гордея се с теб!“, написа сестра ѝ Ема, която пък е меломан и често придружава баща си на концерти на световни звезди.

Двете сестри винаги са били неразделни и макар животът им да преминава между пътувания, училище и ангажименти, Ива все по-често избира планината пред светския живот. Тя неведнъж е казвала, че се чувства най-щастлива сред скали, въжета и предизвикателства, пише "Ретро".

През последните години фамилията Терзиеви често е във фокуса на вниманието – заради обществения статус на бащата и луксозния начин на живот на дъщерите му. Ива и Ема са завършили престижния Американски колеж, пътували са из цял свят – от Малдивите и Мавриций до Париж и Гърция, където често плават с яхти и прекарват ваканциите си в скъпи курорти.

