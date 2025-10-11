Брад Пит продаде Къщата от стомана. Смразяваща причина

В Холивуд вече говорят тихо, но упорито – Брад Пит е продал имението си в Лос Фелис на младия актьор Остин Бътлър, известен с ролята си на Елвис Пресли. Причината не е само финансово решение, а страх от това, че домът му вече не е безопасен, пише "Ретро".

Сделката станала тайно, без шумни реклами и според медиите Бътлър платил около 5,2 милиона долара за имота, който Брад Пит придобил преди само две години. Домът е известен с прозвището „Къщата от стомана“ ‒ заради модерния си дизайн, големи прозорци, минималистична архитектура и стоманени елементи. Външно – синоним за естетика, но отвътре – притеснение и липса на сигурност.

През лятото домът бил обран. Докато Брад Пит бил в чужбина заради филмова промоция, трима души проникнали през счупен прозорец, разчупили оградата и нахлули в дома. Това била последната капка.

След кражбата актьорът взел решение: продава дома си и се премества в ново имение в хълмовете на Холивуд ‒ с висока ограда, усъвършенствани охранителни мерки и повече уединение.

Злочестият имот, който продал на Бътлър, бил с архитектура от 60-те години, с панорамни гледки, три спални, две бани, сауна и басейн.

Слуховете, които се носят обаче, твърдят, че обирът не е бил един. Неидентифицирани посетители няколко пъти са влизали през нощта, като стряскали персонала и съседите, а Брад Пит просто нямал търпение да се отърве от дом, в който сутрин се събуждаш с тревога. Тези слухове обаче не са потвърдени от полиция или от самият актьор.

