Звезда от емблематичен сериал: Любимата ми храна е българското кисело мляко

Американският актьор Пен Баджли, известен с ролята си на Дан Хъмфри в емблематичния сериал „Клюкарката“, съобщи коя е любимата му храна в интервю.

Лайвстайл TikTok акаунтът Are You Okay? публикува интервю с Баджли на 22 октомври, проведено на улиците на Ню Йорк. Всяко видео следва един и същ формат, независимо дали гостът е звезда, или случаен минувач - задават се странни въпроси и накрая се решава дали човекът е "Окей или Не окей", предава "Вести".

Интервюиращата Бриана Моралес попита актьорът коя е любимата му странна комбинация за ядене.

"Просто йогурт и фурми - това е любимата ми комбинация", отговори Баджли.

На въпрос какъв вид йогурт е любимия на звездата, той добави:

"Може би български. Веднъж видях лого, което казваше „Оставете философията на гърците, нека ние правим кисело мляко.“

