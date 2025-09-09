7 съвета от Bazar.bg: Как да изберем грамофон, винилов плейър и turntable

Купуването на грамофон не е просто покупка на техника за възпроизвеждане на музика — това е потапяне в топлия, носталгичен и автентичен свят на виниловите плочи. За мнозина грамофонът е повече от аудио устройство — той е връзка с историята на музиката, стилен елемент в интериора и начин да изживеете звука в най-чистата му аналогова форма.

Независимо дали правите първите си стъпки във виниловото хоби или сте опитен колекционер на LP плочи, изборът на правилния грамофон (turntable) може да се окаже предизвикателство.

За да ви помогнем да направите информирана покупка, събрахме 7 експертни съвета, базирани на дългогодишния опит на купувачи и продавачи в платформата.

Определете целта и бюджета си за покупка на грамофон

Преди да започнете да разглеждате обявите, помислете защо ви е необходим грамофон: за домашно слушане – изберете достъпни, лесни за настройка модели, които предлагат качествен звук без сложна поддръжка; за DJ работа – насочете се към директно задвижвани грамофони с висок въртящ момент, pitch control и здрава конструкция. За аудиофилско изживяване – потърсете модели с висококачествени тонрамена, регулируема сила на натиск (tracking force), антискейтинг и премиум дози.

Определете реалистичен бюджет – новите начални модели струват под 200 евро, а винтидж или high-end грамофони могат да надхвърлят 1000 евро.

Научете разликите между видовете грамофони (belt-drive и direct-drive)

С ремъчно задвижване (belt-drive)

Предимства: по-тих мотор, по-малко вибрации, по-чист звук.

Подходящ за: домашно слушане и аудиофилски системи.

С директно задвижване (direct-drive)

Предимства: бързо стартиране/спиране, стабилна скорост, издръжливост.

Подходящ за: DJ-и, радио професионалисти, интензивна употреба.

На Bazar.bg ще намерите и двата типа – от модерни ремъчни модели на Audio-Technica до легендарни Technics SL-1200, обичани от DJ общността по света.

Проверете състоянието на грамофона преди покупка

Особено при покупка на грамофон втора ръка, прегледайте снимките за драскотини, прах и повреди по тонрамото, плочата и капака. Поискайте видео с тест на възпроизвеждане. Проверете стабилността на оборотите (33⅓, 45 или 78 RPM).

Обяви съдържащи „сервизиран“ или „рециклиран“ често са по-надеждни.

Уверете се, че грамофонът е съвместим с вашата аудио система

Преди покупка проверете за вграден фоно предусилвател (phono preamp) – за директно свързване към активни тонколони. Вижте също дали има необходимост от външен предусилвател – случва се често при винтидж модели. Търсете за наличие на USB изход – за дигитализация на винилите ви в MP3 или WAV формат. Проверете поддържаните скорости – уверете се, че устройството работи с всички ваши плочи.

Обърнете внимание на иглата и патрона (stylus & cartridge)

Подменяйте иглата при първи признаци на износване. За по-добро качество на звука обмислете ъпгрейд – Ortofon, Audio-Technica, Shure са отлични марки. Проверете вида на монтажа – P-mount (лесен) или ½-инчов (повече възможности за надграждане).

Проучете марката и модела преди покупка

Сред винтидж класиките са Technics, Thorens, Dual, Pioneer – известни с издръжливост и дълъг живот. Съвременните модерни фаворити са Audio-Technica, Pro-Ject, Rega – надеждност и отлично съотношение цена-качество.

Проверете за наличието на резервни части във форуми като Vinyl Engine и официалните сайтове на производителите.

Преговаряйте и използвайте сигурни методи за плащане

Свържете се с продавача чрез Bazar.bg. Преговаряйте, особено за обяви, които са онлайн от дълго време. При възможност тествайте на място. Използвайте само сигурни методи на плащане или наложен платеж.

С функцията „Запази търсенето" ще получавате известия за нови обяви, отговарящи на вашите критерии. Така няма да изпуснете редки или изгодни предложения.

Изборът на грамофон е инвестиция в музикалното ви удоволствие. Следвайки тези 7 съвета, ще намерите модел, който не само ще звучи прекрасно, но и ще бъде ценен елемент от вашата музикална колекция.

