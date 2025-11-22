5 големи конспирации около убийството на Кенеди

Шейсет и две години след куршумите в Далас убийството на американския президент Джон Фицджералд Кенеди продължава да е една от най-големите мистерии на XX век. Събитието от 22 ноември 1963 г. не просто шокира света — то ражда лавина от въпроси, които и до днес нямат окончателни отговори.

Официалната версия

Според доклада на Комисията „Уорън“ президентът е убит от Лий Харви Осуалд, който стрелял сам от шестия етаж на склад за учебници в Далас. Осуалд обаче отрича до последно и заявява: „Аз съм само изкупителна жертва.“ Два дни по-късно е застрелян от нощния клубаджия Джак Руби — на живо, пред милиони телевизионни зрители. Това само налива масло в огъня на съмненията.

НАЙ-ЛЮБОПИТНИТЕ КОНСПИРАТИВНИ ВЕРСИИ

1. Заговорът на мафията

Една от най-популярните хипотези твърди, че американската мафия е имала мотив да премахне Кенеди. Брат му, министърът на правосъдието Робърт Кенеди, активно преследва водещи босове като Сам Джанкана и Карло Гамбино. Според теорията мафията отмъщава за нарушените „договорки“ от изборите през 1960 г., когато се предполага, че част от организираната престъпност е помогнала на Кенеди да спечели ключови щати. Няма доказателства, но слуховете упорито се възраждат.

2. ЦРУ – неудобният президент

Друга популярна версия намесва ЦРУ. Твърди се, че управлението било недоволно от Кенеди след провала в Залива на прасетата и плановете му да ограничи правомощията на разузнаването. Привържениците на теорията виждат заговор на части от службата, работещи срещу президента. До момента обаче нито един разсекретен документ не представя категорични доказателства.

3. КГБ и „руската следа“

В разгара на Студената война някои анализатори подозират съветското разузнаване. Осуалд е живял в СССР, оженил се е за рускиня и открито симпатизира на комунизма. Въпреки това няма доказателства, че Москва е планирала или вдъхновила атентат.

4. Заговорът на военнопромишления комплекс

Поради стремежа на Кенеди да намали американското участие във Виетнам някои смятат, че интереси, свързани с военната индустрия, са имали мотив да го елиминират. Тази теория се засилва от изказванията му за „мирно съвместно съществуване“ с СССР, но остава спекулативна.

5. „Вторият стрелец“ – мистерията на тревистия хълм

Най-обсъжданата версия сред изследователите на случая е тази за втори стрелец. Свидетели твърдят, че чули изстрели от известния Grassy Knoll — тревист хълм вдясно от кортежа. Филмът на Абрахам Запрудер, единственият пълен видеозапис на убийството, според някои показва нещо различно от официалния разказ. Нито едно разследване обаче не потвърждава наличието на втори стрелец.

ЗАГАДКАТА, КОЯТО НЕ УМИРА

Защо случаят продължава да предизвиква такъв интерес? Може би заради внезапната смърт на харизматичен лидер. Може би заради противоречията в разследванията. Или защото американското общество — а и светът — все още търси логика в един нелогичен акт.

Едно е сигурно: макар да са минали десетилетия, стрелбата в Далас остава рана в американската история и източник на въпроси, на които навярно никога няма да получим окончателен отговор.

