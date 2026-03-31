Йотова удостои НДК с Почетния знак на държавния глава

Във време на конфликти и кризи сякаш не остава време да говорим за духовност и култура. Затова са ни необходими институции като Националния дворец на културата, които пазят нашето минало и национална идентичност, подпомагат таланта и предават на идните поколения нашата култура. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на празничния галаконцерт, посветен на 45-годишнината от създаването на Националния дворец на културата. Илияна Йотова удостои с Почетен знак на президента НДК по случай неговата годишнина и за водещата му роля като национален културен център от високо обществено значение и с принос в утвърждаването на съвременния облик и престиж на българската култура. На сцената на зала 1 на НДК отличието получи изпълнителният директор Андрияна Петкова.



В приветствието си Илияна Йотова изтъкна приноса на всички за тези 45 години за изграждането на НДК като символ на националното ни самочувствие на народ с дълга държавна история и изключително богата култура. „Културата съхрани народа ни през годините и ще ни преведе и през най-тежките кризи, защото я предаваме на децата си, за да бъдат те горди българи, където и да отидат“, каза Илияна Йотова.



Президентът подчерта, че НДК винаги е бил мост между народите и дом на общочовешки достижения, създаден с послание за мир, за да се предотвратяват конфликтите. „Ако нашето поколение получи мира и можехме да се развиваме там, където съдбата е предопределила, нека днешният празник е завет да оставим същото и на децата си“, каза Илияна Йотова. Тя допълни, че младите поколения имат правото да живеят щастливо, да развиват своите таланти, а разбирателството е пътят към съзидание и развитие.



Зала 1 на НДК е място, където човек се освобождава от света навън и попада в една особена магия – било то на симфоничното произведение, на виртуозите на различните инструменти, или на прекрасните и цветни български фолклорни изпълнения, на новите книги, на постановките, на балетите, на най-новото от международните сцени, заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че всеки българин носи свой емоционален спомен за НДК и по красив начин го предава на идните поколения, а българските и чуждестранни артисти мечтаят поне веднъж да почувстват обичта на публиката в двореца, представяйки творчеството си.



Илияна Йотова благодари на ръководството и екипа на културния център за волята и стремежа да развиват НДК и да отстояват достойното му място в международен мащаб. Честването на 45-годишнината е под патронажа на държавния глава.

