Внезапно почина актьор с голямо сърце, звезда в култов сериал

Британският актьор Оуайн Рис Дейвис е починал внезапно на 44-годишна възраст, съобщиха опечалените му близки.

Уелската телевизионна и кино звезда спечели най-голяма популярност с превъплъщението си в образа на агент Уилсън в култовия сериал „Туин Пийкс“.

В професионалната си кариера той записа роли и в други популярни заглавия, сред които поредицата „The OA“, аудиосериалът „Impact Winter“, както и фентъзи лентата „Алиса в Огледалния свят“.

Тъжната вест беше потвърдена официално от неговия брат Родри, който направи изявление от името на фамилията: „С дълбока скръб баща ми и аз споделяме новината, че моят брат, Оуайн, почина“.

В съобщението се допълва още, че загубата му ще бъде огромен шок за мнозина, тъй като той е бил човек с изключително голямо сърце, изпълнено с обич, приятелство и щедрост.

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