Цветът на българския алтернативен рок превзема Варна на 8-9 септември

Прогнозата за този септември включва блестяща възможност за едно последно море с екстри – водата все още е топла, напитките са все така студени, а бонусът е алтернативен музикален фест и то – на плажа. На 8 и 9 септември REBEL REBEL се завръща със своето трето By The Sea издание и този път рокендрол керванът ще доведе осем банди, които да превземат морската столица на абордаж. Билетите вече се продават в мрежата на Ticketstation.bg.

Славната колаборация между организаторите от Projector Plus и бар Ментол е солидна основа за рок среща на високо равнище - REBEL REBEL 2023, новата българската музика в най-добрата си форма и нейните най-отдадени фенове в най-добрата им форма. Споделената емоция и бунтарска енергия от сцената на REBEL REBEL е фарът в нощта в две варненски вечери – на 8 и 9 септември.

Бандите, които запалват пламъка на REBEL REBEL By The Seа 2023 тази година са приятелите и свободните музиканти от Projector Plus:

AНИМАЦИОНЕРИТЕ // GREESH // HELLION STONE // LEK CITY CASE // NO MORE MANY MORE // SCOTOPIA // SOUNDPROPHET // TROPE

За трета поредна година REBEL REBEL е единственият фестивал за българска авторска музика, а мисията – пламъкът на независимото изкуство да бъде поддържан с цената на всичко. Рокът е бунт, а REBEL REBEL By The Seа - неговото морско светилище с рокендрол герои. Защото добрата музика има значение.

Присъединете се към тях! #jointherebellion

Билетите за REBEL REBEL By The Seа Edition, които можете да закупите от тук, са на цени от 20 лв. за еднодневни и от 30 лв. за двудневен билет. Хлапетата до 13 години влизат без билет, защото имат родители с добър музикален вкус.

Разберете повече за Projector Plus и групите от феста тук: https://projectorplus.bg.

Как премина миналогодишното издание на алтернативното събитие REBEL REBEL 2022 припомняме тук.

