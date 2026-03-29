Световни художници се събират в София

Столичната елитна галерия „Графикарт“ до 24 април ще бъде арена на „Възможни светове“, изразени и изваяни в живопис, графика, рисунки и скулптури. Десет от най-известните автори на Балканите и Европа са обединени в естетските си търсения и философиските си послания от международния куратор и арт дилър Стефан Стоянов, който работи на три континента. Работите им изследват вечните теми - времето, пространството, градската среда, общуването, връзката ни със света. Изложбата има ясна цел – да анализира битието чрез езика на абстракцията.

Международният куратор Стефан Стоянов и меценатът Мариела Гачевска пред една от графиките на Людмил Георгиев

„Поканих артисти от различни поколения и страни от Европа и Балканите. Творци, които днес неуморно се стремят да уловят смисъла на съществуване чрез нов визуален език, труден за непосредствено възприемане, но напълно заслужаващ усилието да бъде видян и преживян.“, коментира Стефан Стоянов, творчески директор на единственото изложение за съвременно изкуство в България Sofia Art Fair.

Известният график Людмил Георгиев в творчески диспут с Васил Терзиев и неговата дама

Кои са художниците в „Графикарт“? Йоан Сбърчиу (Румъния) е известен с монументални абстрактни пейзажи, в които се преплитат екзистенциални и екологични дебати. Людмил Георгиев (България) е графикът, чиито прецизно изградени композиции от линии и геометрични форми създават динамични визуални вселени. Емануела Ковач (България) изследва възможностите на линията, ритъма и структурата в полето на съвременната графика. Нури Кузуджан (Турция) представя фрагменти от Истанбул, а ярките цветове на Миряна Тодорова (България) изграждат сложни психологически ландшафти. Саша Панчич (Сърбия) показва метални скулптури, които изследват взаимодействието между форма, светлина и време, а Габриела фон Хабсбург (Австрия) с неръждаема стомана създава абстрактни композиции, напомнящи съзвездия. Норберт Филеп (Румъния) чрез строги геометрични мрежи по неповторим начин интерпретира дигиталната реалност. Дефне Джемал (Турция) дава нов прочит на абстракцията като продължение на модернизма в сложни пространствени интервенции. Калоян Иванов (България) търси нови възможности в абстракцията чрез живописта.

Бизнес дамата Милена де Берг с аташето по културното сътрудничество във френското посолство Едуар Морно и скулптора Аксел Морел

„Възможни светове“ може да се тълкува не само като бягство от действителността – това е мисията на изкуството, но и като предизвикателство към по-дълбокото му осмисляне, което е пък неговата кауза. В контекста на Балканите, където абстрактното все още остава сравнително рядко тиражирано, експозицията откроява значимостта на визуалния му език.

