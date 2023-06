Сър Том Джонс – хитове, еуфория и три биса в НДК

Том Джонс вероятно е най-великият жив певец, категорични са четирите хиляди меломани, които аплодираха в еуфория концерта му в зала едно на НДК. Живата легенда на Уелс наелектризира феновете от няколко генерации още в първите минути на страхотното шоу, организирано от Fest team като част от световното му турне Ages and Stages.

“Отново съм в София, България, харесвам този звук, това Б”, поздрави публиката сър Джонс, виждайки, че и вторият балкон е пълен до последно. Още първото парче, “I’m Growing Old”, от последния му засега албум “Surrounded by Time”, омая зрителите. Прекрасните аранжименти на вечните му хитове вдигнаха на макс адреналина. Могъщият глас е непокътнат от времето – доказа го пътешествието през знакови евъргрийни в кариерата му, продължаваща повече от шест десетилетия. Том Джонс – в страхотна форма и склонен към самоирония от висотата си на мъдрец, разказа историите на песните и за приятелството си с авторите им от 1964 г. до днес - Delilah, Sex Bomb, Green, Green Grass of Home, Kiss до Tower of Song, The Windmills of Your Mind, One More Cup of Coffee. В атрактивните му монолози, предшестващи изпълненията, като на филмова лента минаваха образите на Елвис Пресли, Брус Спрингстийн, Боб Дилън, Уили Нелсън... „Той е на 90, представяте ли си, направо съм млад на 83“, пошегува се той дружески с кънтри идола. Съвсем сериозно обаче обясни, че “I Won’t Crumble With You if You Fall” е посветена на съпругата му Мелинда, която умира от рак през 2016 г. Том Джонс финализира програмата с “Kiss” на Принс, но след няколкоминутни аплаузи, викове и тропания маестрото и чудесните му музиканти се върнаха за три биса, сред които беше и “One Hell of a Life” от “Surrounded by Time”. “Бог да ви благослови“, пожела той за „довиждане“ в НДК.

Том Джонс постави рекорд през 2021 г. като най-възрастния артист, оглавил британската класация за албуми със “Surrounded By Time”. Заставайки начело на чарта, той подобри рекорда на Боб Дилън, заел първа позиция с “Rough And Rowdy Ways” на 79 години.

Сър Джонс е продал над 100 милиона плочи. Той притежава многобройни отличия и признания, включително рицарското звание от кралица Елизабет Втора от 2006 г. Наред с турнетата и новите записи Том Джонс продължава да бъде активен в индустрията и като дългогодишен треньор на „Гласът“ във Великобритания. Той не спира и с участията в благотворителни каузи. Автобиографията му „Over The Top And Back“ е бестселър.