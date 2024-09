Шок! Култов рокаджия стъписа всички с тази новина

Дейв Грол обяви, че е станал баща на дете, което не е плод на брака му, съобщи Пи Ей мидия/ДПА. Петдесет и пет годишният фронтмен на групата "Фу файтърс" написа в Инстаграм, че има планове да бъде любящ и подкрепящ родител на новородената си дъщеря, предаде БТА.

Грол има три дъщери от съпругата си Джордин Блум. По думите му той обича семейството си и ще направи всичко възможно, за да спечели отново доверие и да получи прошка.

Грол и режисьорката Блум са женени от 2003 г. Дъщерите им Вайълет, Харпър и Офелия са съответно на 18, 15 и 10 години. От 1994 до 1997 г. музикантът беше женен за фотографката Дженифър Йънгблъд.

Дейв Грол е барабанист в "Нирвана" от 1990 до 1994 г., когато фронтменът Кърт Кобейн почина на 27 години. След това Грол основа "Фу файтърс" и издаде множество албуми, заемали водещи места в музикалните класации. Най-новият албум на групата - But Here We Are, излезе през 2023 г.

