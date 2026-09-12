Шок! Култов рокаджия стъписа всички с тази новина
Дейв Грол обяви нещо неочаквано
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Дейв Грол обяви нещо неочаквано
Дейв Грол – едно към едно от „Nirvana” до „Foo Fighters”
Вокалистът на Foo Fighters Дейв Грол счупи крак малко след началото на концерта на бандата в Швеция. Звездата на рок групата обаче не позволи на инцид...
Ню Йорк. Рок бандата от САЩ Foo Fighters не е свирила на живо от септември 2012 г., когато за последно изнесе концерт в Ню Йорк. Сега музикантите от г...