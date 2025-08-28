Провокативният глас на алтернативната сцена grandson за първи път в София

На 7 март 2026 в Pirotska 5 Event Center българската публика ще има възможност да види за първи път на живо у нас grandson – един от най-ярките и провокативни гласове на съвременната алтернативна сцена. Билетите за концерта влизат в продажба в мрежата на Ticket Station на 5 септември 2025, когато ще бъде и световната премиера на третия му студиен албум „INERTIA“.

Jordan Benjamin, по-познат като grandson, е артист, който не се страхува да използва музиката си като платформа за социални и политически послания. Още с първия си хит „Blood // Water“ той привлече вниманието със суровата си енергия и безкомпромисен коментар върху реалността, а песни като „Heather“ показаха и умението му да превръща личната болка в общо преживяване. Последният му сингъл „Self Immolation” e вдъхновен от „движението за палестинско освобождение в университетските кампуси”, за което той сам говори преди месец в Kerrang!. „INERTIA“ е албум, който бележи нов етап в творчеството на grandson – още по-тежък и директен звук, повлиян от Rage Against The Machine, System of a Down и Linkin Park. Албумът изследва темите за социална справедливост, класова солидарност и апатията на съвременното общество, като ги превръща в мощен саундтрак за катарзис и колективно съзнание.

През последните години grandson изгради репутацията си на артист, за когото концертите са изкусно надградени музикални събития, които се превръщат в пространство за обществена енергия. След повече от 150 изяви по цял свят, участие на фестивала Glastonbury и споделена сцена с Linkin Park, той пристига в София, за да представи новия си материал на живо и пред българската публика.

Концертът на grandson в Pirotska 5 Event Center дава добър старт на интензивни музикални събития за 2026 година с една вечер, в която музиката се превръща в платформа за солидарност, съпротива и ново начало.

Билетите стартират на цена от 99 лв. и влизат в продажба от 5 септември в мрежата на ticketstation.bg, а на същата дата е и премиерата на новия албум на grandson. Следете Fest Team и събитието в социалните мрежи за още новини и ексклузивно съдържание. Цялото турне на артиста е 25 дати:

JANUARY 2026

29th - Germany, Munich, Tonhalle

30th - Germany, Berlin, Huxleys Neue Welt

FEBRUARY 2026

1st - Netherlands, Utrecht, Tivoli Vrendenburg

3rd - Belgium, Brussels, Ancienne Belgique

6th - Germany, Munster, Skaters Palace

7th - Denmark, Copenhagen, Amager Bio

8th - Germany, Hamburg, Docks

11th - Poland, Warsaw, Stodola

12th - Czech Republic, Prague SaSaZu

13th - Austria, Vienna, Gasometer

14th - Hungary, Budapest, Barba Negra

16th - Croatia, Zagreb, Tvornica Kulture

18th - Italy, Milan, Magazzini Generali

19th - Switzerland, Lausanne, Les Docks

20th - Switzerland, Zurich, X-TRA

21st - Germany, Wiesbaden, Schlachthof

23rd - France, Paris, La Cigale

24th - Germany, Cologne, E-Werk

26th - UK, Manchester, Academy

28th - UK, Birmingham, O2 Institute

MARCH 2026

1st - UK, Bristol, Electric Bristol

2nd - UK, London, O2 Forum Kentish Town

3rd - UK, Glasgow, SWG3 Galvanisers

5th - Romania, Bucharest, Quantic

7th – Bulgaria, Sofia, Pirotska 5

