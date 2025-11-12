Патриарх Даниил благослови изложба

Негово Светейшество Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски, е благословил изложбата „Крепости на вярата“ и едноименния албум към нея. Автор на дузината широкомащабни платна е изтъкнатият художник Васил Горанов.

Експозицията представя дванадесет от най-свещените атонски манастири, както и Рилския манастир – духовни и исторически символи на българщината, пресъздадени в характерния за автора стил на исторически романтизъм.

Всеки от манастирите е представен не просто като архитектурен обект, а като жива крепост на духа, в която история, светлина и вяра се сливат в едно.

Към изложбата е издаден и луксозен албум „Крепости на вярата“, посветен на дванадесетте атонски духовни средища и на Рилския манастир. Изданието включва проникновени текстове и коментари от академиците Васил Гюзелев и Георги Марков, както и от професор Иван Маразов, а академик Иван Гранитски споделя своите размисли в специален предговор. Албумът е публикуван от издателство „Захари Стоянов“.

„Изкуството, особено когато е изградено върху историческа тематика, възпитава родолюбие и национално самочувствие. Манастирите са не просто храмове – те са пазители на българската история и култура, носители на вечността и духовното извисяване. Религията е била първото убежище на народа, дори когато държавата е отсъствала. Съзнанието определя битието – и това разбиране стои в същността на творбите на Васил Горанов, които събуждат у зрителя осъзнаване за корените и духа на България“, казват от издателството.

Манастирите, изобразени в платната на художника, напомнят за вечността, тишината и вярата, която надживява времето. Издялани в скали, потънали в гори, изолирани от преходното – те съхраняват духовното величие на народа. В тях няма човешки фигури, защото светостта обитава самата вяра. Природата и архитектурата се сливат в хармония, превръщайки всяка творба в икона на националната идентичност.

Силният исторически романтизъм в стила на Васил Горанов превръща всяко платно в своеобразна молитва – живописен разказ за вярата, която съгражда и пази България.

„Всеки от тези манастири е крепост – не от камък, а от дух. Това са местата, които пазят България жива, дори когато държавата я е нямало. С тази изложба искам да припомня, че нашата сила идва не само от миналото, а от вярата, която го е създала.“, споделя Васил Горанов.

Изложбата ще бъде открита на 15 декември в галерия „Сан Стефано“ от 19, 30 ч., и ще бъде отворена за посетители от 16 до 20 декември, точно преди светлите коледни празници.

„Крепости на вярата“ е не просто художествен проект – това е покана към съзерцание, смирение и родолюбие, към преоткриване на духовните корени, които свързват миналото с днешния ден чрез изкуството на историческия романтизъм.

