Нечуван успех за Георги Господинов! Нарежда се до Кундера и Льоса

Огромно признание за български писател!

Романът „Времеубежище“ на Георги Господинов (в превод на английски от Анджела Родел) отбелязва незапомнен успех за българската литература. Той влезе в краткия списък от шест номинирани за "Букър", една от най-престижните международни награди в книжния свят.

"Изобретателен роман с неочаквано дързък тон в него, но също така и майсторски клас по абсурдите на националната идентичност. Толкова актуално днес. Част от традицията на Централна и Източна Европа, която включва Милан Кундера, Дубравка Угрешич и Данило Киш, това е нова постановка на стари въпроси: опасността от селективна памет и как носталгията може да завладее обществото и да се превърне в зона на комфорт или да бъде пагубна за него", се казва в мотивацията на журито за избора, информира „Сега“.

Преди месец стана ясно, че за пръв път български роман влиза в разширената селекция от 13 творби, избрани сред 134 отговарящи на условията за отличието. Днес журито обяви шестте финални номинации, сред които ще бъде излъчен тазгодишният победител. Издателят на "Времеубежище" - Манол Пейков от "Жанет 45", излъчваше на живо във Фейсбук церемонията по обявяването на шестте книги от книжния панаир в Лондон.

Журито на международния "Букър" за 2023 г. оглавява носителката на "Гонкур" Лейла Слимани. Победителят ще бъде обявен на 23 май, също в британската столица. Наградата в размер на 50 000 британски лири се разделя между автора и преводача на книгата – лауреат.

Господинов ще се бори за отличието със "Скала" (Boulder) на каталунската писателка Ева Балтасар; "Евангелието според Новия свят" (The Gospel According to the New World) на Мариз Конде от Гваделупа - на 89 години най-възрастната номинирана за "Букър"; "Кит" (Whale) на корееца Чун Миън-Гуан; Standing Heavy на Патрик Арманд-Гбака Бреде - Гааз и "Мъртвороден" (Still Born) на мексиканката Гуаделупе Нетел. Сред претендентите в дългия списък отпаднаха романи от Украйна, Германия, Швеция, Китай...

"Наградената творба трябва не само да говори на нашето време, но и да издържи изпитанието на времето и да стане част от пантеона на голямата литература", пишат организаторите. "Букър" е най-важното събитие в (не само) англоезичния литературен и издателски свят. Връчва се от 1969 г. за литература, писана на английски език, а сред нейните носители са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс. През 2005-а започва да се връчва и международният "Букър" за книги в превод. Първият носител е Исмаил Кадаре. Олга Токарчук печели в годината, в която получава Нобел. Със своята номинация Георги Господинов се нарежда до автори като Марио Варгас Льоса, Милан Кундера, Орхан Памук, Амос Оз, актуалната нобелистка Ани Ерно и други.

Номинацията за международен "Букър" е поредното признание за Георги Господинов и романа му. "Ню Йоркър", "Гардиън" и "Файненшъл Таймс" го обявиха за една от книгите на 2022 г. Ласкави рецензии се появиха в "Таймс", "Ню Йорк Таймс", "Уолстрийт Джърнъл". "Времеубежище" донесе и първата италианска международна награда "Премио Стрега Еуропео" за писател от Източна Европа, припомнят издателите.