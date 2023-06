Млада наша художничка дебютира с първа самостоятелна изложба

„Surrender is the way back home“ е заглавието на дебютната изложба на Диана Бункин. Неин куратор е Георги П. Павлов и може да бъде видяна в галерия „Сердика“ от 20 юни до 8 юли, съобщава БТА.

„Смесвайки традиционни и нетрадиционни техники с органични и неорганични материали, тя цели да ни покаже един крайно личен, но познат на всеки опит с прибирането у дома през храсталака от лични и социални травми. Така тя ни подтиква да си зададем въпросите - от какво и кого всъщност ни е страх? Кои са пътеките, по които можем да вървим, колко от тях са „правилни“, има ли такива изобщо и кой или какво ни чака в мрака? Изобщо съществува ли бягство от безкрайния цикъл между място и съзнание?“, казва Георги Павлов.

Той допълва, че Бункин открива коренa на тематика в личния си опит с неосветените места в града, било то улици или паркове, както и цялата документация покрай инцидентите там. „В случая, тя визира главно пространството на Борисовата градина, където документацията за подобни случаи не липсва и, за съжаление, продължава да се увеличава. Разбира се, тя не изключва всички други зле или изобщо неосветени, неохранявани места в града“, обяснява Павлов.

Диана Бункин (р. 1999, София) е визуален артист и дизайнер. Завършва специалност художествена дърворезба в НГПИ „Свети Лука“ и през 2022 г. графичен дизайн и илюстрация в De Montfort Leicester. Изкуството ѝ е фокусирано върху личната травма, емоцията на ръба на кризата, детството и мрака унищожаващ ума. В момента работи по собствени проекти със смесени медии и като дизайнер, и част от Synaesthesia Collective. Участва в няколко групови изложби в България, както и в Лестър. Първата част от поредицата „Surrender is the way back home” бе представена като поп-ъп изложба в Koncept Space, част от събитието Сънопадение на Synaesthesia Collective. Участва в Sofia Underground 2023 с инсталацията Surrender.