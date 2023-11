Метълкор машините As I Lay Dying се завръщат в София!

As I Lay Dying e поредната силна метълкор банда, която идва в България по покана на Fest Team. Билетите за мощната метъл атака в Зала 3 на НДК на 2 април 2024 влизат в продажба днес, 30 ноември, в мрежата на ticketstation.bg и са на цени от 55 до 99 лв.

След като миналата година, благодарение на Fest Team, българските фенове на актуалната метълкор вълна успяха да гледат на родна земя знакови за течението банди като Architects, Bullet for My Valentine, While She Sleeps и Bleed From Within, догодина към елитната поредица се включват и As I Lay Dying. Американците имат повече от две десетилетия активна дейност, седем албума и номинация за Grammy за „Nothing Left,” сингъл от албума им в Топ 10 „An Ocean Between Us“. Мелодичен метълкор с енергични вокали и интензивни китарни рифове, музиката на As I Lay Dying демонстрира еволюция с всеки следващ албум, както и стремеж към разширяване на границите на жанра, което ги превръща във влиятелна сила на метълкор сцената.

Догодина феновете на американската банда очакват и нов албум от любимците си след последния издаден – „Shaped by Fire“. Седмият студиен албум на As I Lay Dying излезе през 2019 за Nuclear Blast. Албумът бе продуциран от самата група като продължение на шестия „Awakened“ (2012) и е оценен от Loudwire като един от 50-те най-добри метъл албума на 2019 г. „Shaped by Fire“ бе и първият албум след хиатуса, в който изпадна бандата и прекъсна дейността си, след като техният фронтмен, бе осъден за закана за убийство на бившата си съпруга. След като Tim Lambesis бе освободен от затвора с условна присъда, той се връща в музиката и живота „на чисто“, извини се лично на останалите членове на групата и As I Lay Dying се възродиха с нова енергия и по-философски послания в лириката си.

Повече информация и всички дати от предстоящото турне, можете да намерите на https://www.asilaydying.com. Билетите са в продажба от днес в мрежата на tickestation.bg, и са на цени от 55 до 99 лв. Събитието във фейсбук е тук.

Очаквайте скоро и анонс за българската банда съпорт на концерта на As I Lay Dying. Предстоящите за 2024 концерти и новини за събитията в портфолиото на Fest Team можете да намерите на: festteam.bg и ticketstation.bg, в събитието и в социалните мрежи с най-актуална информация.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com