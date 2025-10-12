Метъл величията Opeth взривиха София

Метъл величията Opeth се завърнаха в България за пети път. В петък вечерта шведските легенди забиха в столичната "Asics Arena" по покана на "Blue Hills Events" и изнесоха пореден музикален урок за родните фенове.

Микаел Окерфелд и компания представиха чудовищен двучасов сетлист с 11 произведения на тежкото изкуство от по около десет минути всяко, които опияниха публиката. Точно в 21:15 часа групата откри музикалното пътешествие с §1 от актуалния им албум "The Last Will and Testament". От него изсвириха още §3 и §7. Opeth не пропусна да изпълни и своя любим кавър на "You Suffer" на NAPALM DEATH - и то три пъти! Причината за повторенията е, че парчето е най-късата записана "песен" някога - една секунда! Микаел заръча никой да не мига, за да не я изпусне.

За огромна радост на българските фенове групата за първи път изсвири у нас един от най-големите си хитове - "Ghost of Perdition" от "Ghost Reveries". В този момент емоциите ескалираха на макс и избухна пого, което продължи през цялата песен. За финал нямаше изненади - "Deliverance" закри величествения сетлист на ветераните.

А ето и всички песни, които българските фенове чуха в София:

01. §1

02. Master's Apprentices

03. The Leper Affinity

04. §7

05. You Suffer (Napalm Death cover)

06. The Devil's Orchard

07. To Rid the Disease

08. The Night and the Silent Water

09. §3

10. Heir Apparent

11. Ghost of Perdition

12. Deliverance

В паузите Окерфелд се шегуваше с публиката, пускаше лафове, разказа една-две истории, оплака се, че групата е изморена, че го боли гърлото и е недоспал. Но фронтменът като че ли забрави всички болежки, когато чу почитателите да скандират побългареното му име "Мишо, Мишо, Мишо...". "Това моето име ли е?" - попита въодушевено великият музикант, при което получи в отговор силно и задружно "Да" от цялата зала, което го остави с широка усмивка на лицето. Със сигурност това гостуване на Opeth ще бъде паметно не само за българската публика, но и за самата група.

