Известен БГ художник завладява Пловдив

Пловдив ще се превърне на 17 април в сцена на необичайно художествено събитие – три изложби на Константин Константинов ще бъдат открити в три различни пространства. Известният артист ще представи многопосочни търсения и открития, обединени от основната идея за срещата с публиката. Началото е в 17 часа в Love My Time на Италианската уличка. В 18:30 часа в Градската художествена галерия на „Княз Александър I“ 15 ще бъде открита основната експозиция – „Too Many Portraits“/„Твърде много портрети“, разкриваща по-концептуалния стил на Константин Константинов, в чиито платна от тази поредица лицата се повтарят, размиват и разпадат, сякаш отказват да бъдат разпознати. Третата локация остава изненада за публиката и ще бъде разкрита в последния момент.

„Too Many Portraits“/„Твърде много портрети“ се случва непосредствено след мащабната експозиция, посветена на 70-годишнината на Анастас Константинов, едно от значимите имена в българската живопис. Своеобразната приемственост разкрива духовния диалог между поколенията на бащата и сина, закодиран в енергията, освободеността и отдадеността към изкуството„Натрупването на образи създава усещане за пренаситеност, което напомня за съвременния свят, в който идентичностите се умножават и губят почти едновременно. И все пак, въпреки тази фрагментарност, във всяко лице остава нещо лично – следа от среща, момент на близост, който зрителят интуитивно разпознава“, казва кураторът на изложбата Деян Павлов.

Творбите на Константин Константинов се отличават с ярка експресивност, смели цветове и свободни форми. Той съчетава традиционната живопис с експериментални прийоми, като често работи на границата между фигуративното и абстрактното. Вдъхновен както от класически майстори, така и от съвременната визуална култура, художникът създава свят, доминиран от стихията на импровизацията.

Константин Константинов завършва Факултета по изкуства към Великотърновския университет и до днес има над двадесет самостоятелни изложби в България и чужбина. Негови произведения са показвани в галерии и на аукциони в САЩ и Европа, включително и от Sotheby's, а интересът към работата му продължава да расте. Картини и скулптури на артиста са в национални и международни колекции. В трите изложби на 17 април той не само ще покаже нови картини, но и ще предизвика публиката, увличайки я в динамично многопластово съпреживяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com