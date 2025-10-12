Фондацията празнува Кирил Маричков

Топ музикантите от Фондацията не говорят за Кирил Маричков в минало време. Затова ще честват рождения ден на легендарния „щурец“ на 30 октомври, деня на българския рок. В мащабното шоу ще участват Сигнал, Б.Т.Р. и Тангра, мястото на действието е зала „Асикс Арена“, бившата „Фестивална“, от 20 часа.

Вечерта ще бъде изпълнена с емоция, хитове и история, на сцената ще излезе и последният „щурец“ – Валди Тотев. Зрелище, в което няма да има подгряващи и хедлайнери, защото всички заедно ще бъдат сърцето на рока. „Всеки от нас се е учил и е вдъхновен от Кирил Маричков“, споделя с вълнение Дони в навечерието на рок събитието. „Това е музика, която е написана честно и откровено, и която няма давност“, добавя и Иван Лечев. Цената на билетите е от 50 до 150 лева.

В супергрупата „Фондацията“ Дони, Иван Лечев, Славчо Николов Венко Поромански продължават да чувстват Кирил Маричков като свой гуру. През годините петимата са свирили по целия свят пред хиляди фенове на рока, а всяка тяхна песен разказва историята на цяло поколение.

