Феновете ликуват! Обявиха нови сезони на хитов сериал

Феновете на „Peaky Blinders“ ще бъдат двойно възнаградени. Netflix обяви, че е поръчал две нови поредици от по шест епизода като продължение на хитовия сериал, създаден от Стивън Найт, съобщи „Си Ен Ен“.

Според стрийминг гиганта, действието се развива в Британия през 1953 г. „След тежките бомбардировки през Втората световна война, Бирмингам изгражда по-добро бъдеще от бетон и стомана“, се посочва в синопсиса. Допълнително се загатва: „Състезанието за овладяване на огромния проект за възстановяване на Бирмингам се превръща в брутален сблъсък с митични размери“.

„Това е град с безпрецедентни възможности и опасности, с фамилията Шелби точно в сърцето му, кърваво изцапано“, допълва описанието. Netflix уточнява в прессъобщение, че продължението ще се развива след събитията от „Peaky Blinders“ филма, който в момента е в постпродукция и в който звездата и носител на Оскар Килиън Мърфи се завръща в ролята на Томи Шелби.

Новите серии ще бъдат заснети в Digbeth Loc. Studios в Бирмингам, а Мърфи ще бъде един от изпълнителните продуценти на поредицата, пише БГНЕС.

Стивън Найт изрази вълнението си от новия проект:

„Много се радвам да обявя този нов епизод от историята на „Peaky Blinders“. Отново (действието) ще бъде базирано в Бирмингам и ще разказва историята на град, изправящ се от пепелта на бомбардировките. Новото поколение Шелби е поело кормилото и това ще бъде едно страхотно пътуване“, каза Найт.

