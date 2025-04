Extreme, Static-X и While She Sleeps стават част от HILLS OF ROCK 2025

HILLS OF ROCK се завръща от 25 до 27 юли 2025, превръщайки Гребната база в Пловдив в най-гореща точка на рок и метъл културата у нас за пореден път. След безапелационния успех на предишното издание, публика и фенове с нетърпение очакват новите имена в програмата на най-мащабния рок фестивал в България. Към вече обявените световни гиганти, Gojira и Sepultura, се присъединяват още осем банди: Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi, но с тях звездният състав на HILLS OF ROCK 2025 все още не е финализиран напълно.

Билетите за тридневното музикално рок приключение са в продажба в мрежата на ticketstation.bg и са на цени от 140 лв. за еднодневен билет и 220 лв. за тридневен пропуск, както и за къмпинг на цена от 99 лв.

Еxtreme, емблематичните рок звезди от Бостън и истински феномен на 90-те години, ще дебютират на българска сцена на тазгодишния HILLS OF ROCK. С над 30 години история и повече от 10 милиона продадени албума, те продължават да очароват поколения със своя неподражаем стил и неизчерпаема креативност. Фънк метъл груув квартетът, воден от харизматичния Gary Cherone и китарния гений Nuno Bettencourt, е създал рок класики, които остават в историята – част от трилогията Bill & Ted и популярни сериали като Stranger Things. С последния си албум Six (2023), Extreme доказват, че страстта към музиката и експериментаторският им дух са по-силни от всякога. “Това е старомоден рок албум, но с модерна енергия,” споделя Nuno Bettencourt.

За пръв път в България на HILLS OF ROCK 2025 ще посрещнем и американската индъстриъл банда Static-X. Калифорнийците стават известни с дебютния си албум Wisconsin Death Trip от 1999, в който техният тежък индъстриъл метъл звук, привлича вниманието на публиката на зараждащото се ню метъл движение от края на 90-те. След смъртта на вокалиста Wayne Static през 2014, останалите членове от оригиналния състав на Static-X – басистът Tony Campos, китаристът Koichi Fukuda и барабанистът Ken Jay – обявяват, че бандата се събира отново, в чест на Static, а на негово място застава Xer0. Издават Project: Regeneration Vol. 1 (2020), първия си студиен албум от единадесет години насам, продължението Project: Regeneration Vol. 2, излезе миналата година, а тази – идват и у нас.

While She Sleeps - британската метълкор сила, която вече няма нужда от представяне след всепомитащата вихрушка, която сътвориха в Бургас през 2023 при първото си гостуване у нас. Сурова енергия, стилово разнообразие – от симфонична музика през хардкор до синт-рок и метъл и социално значими послания. Всичко това, плюс харизматичен фронтмен без аналог в света на съвременния метъл – Loz Taylor и енергията на While She Sleeps е неукротима – доказана както на сцената на Alexandra Palace в Лондон пред 10 000 души, така и на мащабни турнета през пет континента.

Wolfmother са поредната група, която идва в България за първи път през 2025, водени от харизматичния Andrew Stockdale – символ на съвременния хард и блус рок. С дебютния си албум от 2005, носещ името Wolfmother, те печелят 5-кратно ARIA Platinum и Грами за хита “Woman”. По време на пандемията през 2020, когато темата за психичното здраве беше особено актуална, Stockdale съумя да използва магията на рок музиката, за да пренесе себе си и слушателите извън монотонността на изолацията. Именно тогава, той създава шестия албум на групата, Rock Out, записан почти изцяло в неговото домашно студио. Wolfmother доказват, че рокът е средство за бягство, вдъхновение и трансформация.

Французите от Rise Of The Northstar, които трябваше да свирят на фестивала през 2021, тази година гарантирано идват заедно със своя шарен музикален и визуален свят. Създадена през 2008, френската банда съчетава метъл и хардкор пънк, с влияния от японската поп култура в експлозивен жанр, определян като “Metal-HxC-Rap-Manga”. Произходът им от предградията на Париж, ги поставя на любопитен кръстопът между суровата градска реалност и богатия свят на японската фантастика. С три албума и три EP-та зад гърба си, групата изгражда не само идентичност, но и репутация на впечатляващ сценичен феномен.

Френската инвазия на българския фестивал продължава с LANDMVRKS - модерен метълкор, изпълнен с агресивни рифове и типичните за стила вокали. Първоначално под името "Coldsight", Florent Salfati и Nicolas Soriano основават проекта с упоритост, постоянство и отдаденост през 2014. Първият им албум Hollow излиза през 2016, продуциран изцяло от тях самите. Със своя новаторски звук, тежки рифове и запомнящи се припеви, те вече са част от програмата на световни фестивали като Hellfest и Longlive Rockfest и така укрепват репутацията си и печелят хиляди фенове.

Пловдив посреща и една от най-вълнуващите млади групи на модерната пост-хардкор сцена – As Everything Unfolds. Ексцентрична фронтдама, Charlie Rolfe, емоционално наситени мелодии и текстове и енергията на младостта - As Everything Unfolds от новата вълна на британския хардкор печелят фенове по целия свят. Дебютният им албум Within Each Lies The Other (2021) събра над 20 милиона слушания, а следващият - Ultraviolet от 2023, затвърди тяхното място сред водещите имена в жанра. След турнета им с имена като Enter Shikari и Holding Absence и участия на фестивали като Download Festival и Graspop, As Everything Unfolds обещават експлозивно шоу и на българската сцена.

VUKOVI е шотландско алтърнатив поп-пънк дуо, което веднага привлича вниманието със своето концептуално творчество, енергично звучене, име от сръбски и текстове, вдъхновени от лични истории. С вокалите на Janine Shilstone и разпознаваемия китарен стил на Hamish Reilly, групата се утвърждава като една от най-вълнуващите на британската сцена. Техният последен албум, NULA, е концептуално произведение, вдъхновено от научната фантастика, което вплита екзистенциални теми в смесица от електронни елементи, ню-метъл и синтетичен поп.

