Ето ги номинациите за "Златен глобус"

Наградите „Златен глобус“ обявиха своите номинации.

„Дюн“ (2021 г.) на режисьора Дени Вилньов и „Уестсайдска история“ (2021 г.) на режисьора Стивън Спилбърг са включени в краткия списък за наградите. Филмите „The Power Of The Dog“ и „Belfast“ водят с по седем номинации. Те бяха обявени днес и излъчени на официалния уебсайт на наградите, пише БГНЕС.

В категорията "Най-добър драматичен филм" се състезават "Белфаст" (Belfast, 2021) на Кенет Брана и "CODA" (2020) на Сиан Хедър. Конкуренция са им филмите "Крал Ричард" (2021) на Рейналдо Маркъс Грийн, „Дюн“ на Дени Вилньов и "Силата на кучето" (2021) на Джейн Кемпиън. „Силата на кучето“ спечели и номинации в категориите за най-добър сценарий и музика - както и за най-добра поддържаща мъжка роля за Бенедикт Къмбърбач. "Белфаст" - режисиран от Кенет Брана - е полуавтобиографичен филм, вдъхновен от ранното детство на носителя на БАФТА, израснал в Северна Ирландия, заобиколен от голямо семейство. Филмът е представен като "хроника на живота на семейство от работническата класа и детството на малкия им син по време на размириците в Белфаст, Северна Ирландия, в края на 60-те години на миналия век".

Джейми Дорнан и Катриона Балф изпълняват главните роли във филма и си спечелиха номинации в категориите за поддържаща мъжка роля и поддържаща женска роля в драма, а Кенет е с номинация за най-добър режисьор.

За най-добър режисьор на филм ще се борят Кенет, Джейн Кемпиън за "Силата на кучето", Маги Джиленхол за "The Lost Daughter", Дени Вилньов за "Дюн" и Стивън Спилбърг за "Уестсайдска история".

Филмите "Сирано" (Cyrano, 2021) на Джо Райт и "Licorice Pizza“ (2021) на Пол Томас Андерсън ще се борят за наградата за най-добра комедия или мюзикъл, заедно с „Уестсайдска история“. Други филми, претендиращи за награда в тази категория, са "Tick, tick...BOOM!“ (2021) на Лин-Мануел Миранда и „Don't Look Up“ (2021) на Адам Маккей.

Въпреки че Кристен и Гага получиха номинации за най-добра актриса за "Спенсър" и "Домът на Гучи", техните филми не получиха други номинации.

„Спенсър“ проследява разпадането на 15-годишния брак на кралската особа с принц Чарлз и се развива в рамките на три дни по време на една от последните Коледи на Даяна в Уиндзор в имението им Сандрингам в Норфолк, Англия, през 1991 г.

Макар че филмът получи предимно положителни отзиви, кралски експерти заклеймиха лентата като "жестока" и "ненужна", заявявайки, че филмът лишава покойната принцеса от нейното "уважение и достойнство".

Гага попадна под обстрел заради ролята си на Патриция Реджани в "Домът на Гучи", който проследява скандала в семейството, когато Патриция поръчва убийство на бившия моден наследник Маурицио Гучи, изигран от Адам Драйвър.

Семейство Гучи не са доволни от филма, като в изявление казват, че илентата "не може да бъде по-далеч от истината" и че не приемат начина, по който членовете са представени "като бандити, невежи и безчувствени към света около тях".

„Hytti No. 6“ - филм, подкрепен от руското Министерство на културата на финландския режисьор Юхо Куосманен е сред претендентите за наградата "Златен глобус" в категорията "Най-добър чуждоезичен филм", а Финландия, Естония и Германия също участват в продукцията. Още четири филма се борят за "Златен глобус" в категорията "Най-добър чуждоезичен филм". Това са "Doraibu mai ka“ (2021) на японския режисьор Рюсуке Хамагучи, "È stata la mano di Dio“ (2021) на италианеца Паоло Сорентино, френско-иранският филм "Ghahreman“ (2021) на Асгар Фархади и "Паралелни майки" (Madres paralelas, 2021) на испанеца Педро Алмодовар.

Номинирани в категориите за най-добър актьор в драма и комедия

Организаторите на филмовите награди обявиха номинираните в категориите най-добър актьор в драматичен филм, най-добра актриса в драматичен филм, най-добър актьор в комедия или мюзикъл, най-добра актриса в комедия или мюзикъл.

За най-добър актьор в драматичен филм са номинирани Махершала Али ("Swan Song"), Хавиер Бардем ("Being the Ricardos"), Бенедикт Къмбърбач ("Силата на кучето"), Уил Смит ("Крал Ричард") и Дензъл Уошингтън ("(The Tragedy of Macbeth").

В категорията за най-добра актриса в драматичен филм участват Джесика Частейн ("The Eyes of Tammy Faye"), Оливия Колман ("The Lost Daughter"), Никол Кидман ("Being the Ricardos"), Лейди Гага ("Домът на Гучи"), Кристен Стюарт ("Спенсър"). Леонардо ди Каприо ("Don’t Look Up"), Питър Дънклидж ("Сирано"), Андрю Гарфийлд ("Tick, Tick… BOOM!"), Купър Хофман ("Licorice Pizza"), Антъни Рамос ("In the Heights") са номинирани в категорията за най-добър актьор в комедия или мюзикъл.

Номинациите за най-добра актриса в комедия или мюзикъл включват Марион Котияр ("Annette"), Алана Хаим ("Licorice Pizza"), Дженифър Лорънс ("Don’t Look Up"), Ема Стоун ("Круела"), Рейчъл Сеглър ("Уестсайдска история").

„Златен глобус“ се присъжда ежегодно от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд (HFPA). Наградата се присъжда според резултатите от изминалата година в повече от две дузини категории, обхващащи филми и телевизия. 79-ата церемония по връчване на наградите "Златен глобус" за филми и телевизия през 2021 г. ще се проведе на 9 януари 2022 г.

През февруари 2021 г. "Лос Анджелис Таймс" съобщи за пълното отсъствие на чернокожи представители в журито на наградите, за което HFPA е остро критикувана от експертната общност и филмовата индустрия. През октомври беше обявено, че журито за наградата е подновено и разширено до 21 членове, включително шестима чернокожи журналисти. Освен това HFPA въведе нова длъжност "отговорник по въпросите на многообразието" и измени своя корпоративен кодекс.

Преди обявяването на номинациите президентът на HFPA Хелън Хоун се обърна към скандала, заявявайки: "Тази година беше година на промяна и отражение, работихме неуморно, за да бъдем по-добри. Имаме и 21 нови членове - най-големият и най-разнообразен брой в нашата история".

След това Снуп Дог прочете номинираните и предизвика смеха на публиката, когато случайно произнесе погрешно името на Бен Афлек, наричайки го Бен Афлей (номиниран за поддържаща мъжка роля за „The Tender Bar“, заедно с Джейми Дорнан, Кариан Хиндс за „Belfast“, Трой Костур за „CODA“ и Коди Смит Макфий за „The Power of the Dog“.

Освен Катриона Блаф, за поддържаща женска роля са номинирани и Араяна Дебос за „Уестсайдска история“, Кристен Дънст за „Силата на кучето“, Онджан Елис за „Крал Ричард“ и Рут Нега за „Passing“.