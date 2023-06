Bullet for My Valentine разтърси първия ден на Sofia Solid

Капризното време не успя да осуети дългоочаквания метъл фест в столицата Sofia Solid. Събитието, организирано от Fest Team, се проведе без драма и с много емоция. Многобройната публика в столичния колодрум "Арена София" издържа дъжда и подкрепи любимите си групи в продължение на няколко часа.

Шоуто бе открито от две родни банди. Мелодичната дет метъл група DEADSCAPE излезе първа на сцената. Музикантите не загубиха никакво време и вкараха прииждащите фенове в ритъм. По всичко личи, че най-новият член на групата - клавиристът Едгар Монреал, се вписва чудесно в състава и секстетът предостави чудесен сет. Втори забиха Алтернативната груув метъл петорка от София HELLION STONE. Фронтменът Иван Попов забавляваше публиката не само с вокалните си умения, но и с хумора си.

Финландците BLIND CHANNEL зарадваха родната публика със своето завръщане. Музикантите бяха лично избрани от хедлайнерите в Bullet for My Valentine за концерта им у нас. Първото за вечерта пого се случи именно по време на техния сет. Тяхната мисия бе да подгреят хубаво присъстващите за главното събитие, затова и призоваха публиката за един хубав wall of death. Разбира се, никой не им отказа.

Първият хедлайнер на Sofia Solid е добре познат на феновете у нас. Bullet for My Valentine идва за пореден път през последните години и по всичко личи, че се наслаждава на българската публика. Уелските метъл машини забиха мощен сет от 14 песни. Музикантите зарадваха почитателите си с микс от вечните си класики и популярни нови парчета. Феновете пяха едновременно с фронтмена Матю Тък всяка дума, а който не пееше, беснееше в погото.

Тежките концерти в столицата продължават и днес, 29 юни, с Amon Amarth, Kreator и Bleed From Within.