Бомбино („туарегският Джими Хендрикс“) с концерт в София

„Не виждам китарата като пушка, а като чук, с който да съградя дом за туарегския народ“ – Омара „Бомбино“ Моктар

Чували ли сте за „туарегския Джими Хендрикс“ от Агадез, Нигер?

На 8 ноември (сряда) ще имате възможност да го слушате с групата му за първи път в София благодарение на железния тандем „Аларма Пънк Джаз“ / Wrong Fest.

Омара „Бомбино“ Моктар (на тамашек, езика на туарегите - ⴱⵓⵎⴱⵉⵏⵓ) е роден през 1980 в Тидене, на 80 км от Агадез, центъра на туарегската цивилизация в Нигер. С избухването на Туарегското въстание (в различни части на Мали и Нигер с цел отвоюване на автономия) през 1990 семейството му бяга в Алжир. Електрическата китара открива в тинейджърските си години в Алжир и Либия, учейки се (заедно с други туарегски момчета, негови проятели) от видеозаписи на Джими Хендрикс и Марк Нопфлър. През 1997 се завръща в Агадез. Само десетилетие по-късно за първи път бива издадена негова музика под името Group Bombino - в концертния албум „Guitars From Agadez, Vol.2“ на сиатълския лейбъл Subleme Frequencies. Точно тогава обаче, през 2007, избухват нови туарегски бунтове в Нигер, на които държавата отговаря със серия от брутални репресии. Електрическата китара бива забранена за туарегската общност, тъй като централната власт вижда в нея символ на бунта. Двама от тогавашните членове на групата на Бомбино са екзекутирани, а той самият успява да се спаси в Буркина Фасо.

Tам се присъединява към групата Tidawt, също изгнаници от Нигер, с които е поканен за първи път и в САЩ като част от фестивал, посветен на туарегската култура. Американският саксофонист Тим Райс пък го кани за специален проект, посветен на музиката на „Ролинг Стоунс“, като накрая Бомбино свири заедно с Кийт Ричардс и Чарли Уотс в една от песните.

В Буркина Фасо Бомбино среща филмовия продуцент Рон Уаймън, който му помага да направи добри записи на музиката си. През 2010г., след утихването на конфликта и помирението между враждуващите страни, той се завръща в Нигер, където изнася концерт в пустинята пред над хиляда души, документиран във филма „Agadez, the Music and the Rebellion“ (можете да видите записи тук: https://www.youtube.com/watch?v=fzWBow0OAeA ). А възходът продължава... И от другата страна на Атлантика.

Дан Ауербах от The Black Keys продуцира албума му Nomad (2013), издаден от Nonesuch Records. Междувременно военното напрежение в северната част на Мали ескалира и пътищата на Бомбино и на Tinariwen (най-известната туарегска група в света, доайените на т.нар. „пустинен блус“) се пресичат за поредица от концерти в Париж, с които те обръщат вниманието на света към проблемите на туарегите в Северна Африка.

Следва американско турне, съвместни концерти с Робърт Плант, „Гогол Бордело“ и Амаду & Мариам, участия в лайв сешън форматите на KEXP и Tiny Desk, a шестият студиен албум на Бомбино – Deran (2018), записан в студио, собственост на краля на Мароко – е номиниран за „Грами“ в секцията „Най-добър уълрд мюзик албум“.

В София Бомбино идва в класическо „афро-Джими Хендрикс трио“ – с музикантите си Кори Уилхелм (барабани и калабаш, САЩ) и Юба Диа (бас, Мавритания) и с музиката от най-новия си албум Sahel (2023). Концертът ще е както празник, честващ туарегския рокендрол и въобще туарегската култура, така и начин и ние, организаорите, да заявим подкрепата си за всички невинни хора, които в момента преживяват поредния преврат и ескалиране на насилието в Нигер.

Вратите на клуб *Mixtape 5* отварят за публика в 20:00ч., а началото на концерта ще е в 21:00ч. Преди и след него в клуба ще звучи тематична музика – трайбъл рокендрол и психеделик блус от Африка, Азия, Близкия Изток и Далечния Север – селекция на „Аларма Пънк Джаз“ и Wrong Fest.

