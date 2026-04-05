Артисти легенди в изложба на топ бг фотограф

До Великден продължава изключителната изложба на известната фотографка Ани Петрова в Софийския арсенал-Музей за съвременно изкуство. В зрелищната черно-бяла експозиция с куратор Надежда Джакова, посветена на галерия „Арт 36“ и Камелия Чекарлиева-Минчева, оживяват някои от най-големите художници, поети и актьори на България - Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Любен Зидаров, Цанко Панов, Катя Паскалева, Стефан Мавродиев, Начо Културата, Георги Трифонов, Константин Павлов…

„Арт 36“ е първата частна галерия в София, регистрирана на 12 юли 1990 г. Камелия Минчева с голямата подкрепа на съпруга си Иларион я ръководи с безкрайна обич към изкуството и творците до последния си дъх. Възникнала във време на бурни политически промени, „Арт 36“ се налага като естествен център на тематични събития.

Камелия, Добромир Манев, Джеймс Уорлик

Началото е на „Раковски“ 159 с изложба на Кеазим Исинов. Малко по-късно адресът вече е в подземното пространство на „Славянска“ 40 - на 26 октомври 1990 г. официално отваря врати с изложба на Димитър Казаков-Нерон. Въпреки скромните си размери, ограничена изложбена площ и голям двор, салонът оказва силно влияние върху развитието на българското изкуство в продължение на три десетилетия. Сред първите художници, представени от галерията, са Генко Генков, Иван Кирков, Георги Баев, Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Любен Зидаров, Магда Абазова и Цанко Панов.

Константин Павлов

„Арт 36“ е притегателна сцена за млади таланти. През 90-те тук правят своите първи столични изложби Кольо Карамфилов, Румен Жеков, Красимир Добрев и много други. От двете страни на входа са изброени най-малко 150 имена на автори. В един момент Камелия преустановява отбелязването им, тъй като губи връзка с калиграфката, която ги изписва. По нейни думи броят им е с поне още 50 повече. „Всеки има своя стълба и се движи по нея – нагоре или надолу. Не пресмятам нито броя на експозициите, нито броя на художниците“, споделя Камелия в интервю.

Светлин Русев, Христо Вачев, Володя Кенарев и Камелия

Фотообективът на Ани Петрова, верен приятел на галерията и на творците, през годините запечатва стотици паметни мигове от пъстрия столичен културен живот именно тук – при Камелия Минчева, в галерия „Арт 36“. В изложбата са включени и избрани портрети на Камелия Минчева, създадени от любими художници и приятели - Генко Генков, Станимир Желев, Атанас Атанасов, Гълъб Гълъбов и Донка Павлова, както и спомени на творци, сред които Любен Генов, Иван Милев и Стефан Лютаков. „Историята на първите частни галерии от последното десетилетие на ХХ век остава ненаписана и слабо изследвана. Целта на настоящата изложба е да насочи вниманието към хората и събитията, участвали в художествените процеси и формирали социалния живот на съвременното изкуство у нас.“, коментира Надежда Джакова.

