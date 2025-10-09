Славка Бозукова: Процентът наранени деца в нета вече е под европейския

За тези три години резултатите са показателни – спасени са над 190 000 деца от нараняване в нета, а средният процент на тези наранени деца в България спадна под този в Европейския съюз. У нас е 51,9%, а средният в европейската общност е 52. Това заяви издателят и главен редактор на медия "Стандарт" Славка Бозукова по време на дискусията Киберсигурност - Заедно в борбата с кибертормоза на децата, която се проведе в Шумен.

Форумът се организира от Българска академия за сигурност в партньорство с община Шумен. "Стандарт" от 3 години е партньор на мисията.

В пилотния проект на г-н Бронфенбренер, в училището, където той и неговите експерти преподават - „Хр. Ботев“, в град Септември, процентът наранени в онлайн пространството деца вече е под 32, което е най-ниското ниво в рамките на ЕС.

Бозукова очерта пет приоритетните направления на кампанията: образователни програми, промяна на НК и НПК, институционален диалог, популяризиране на програмата и мерките и регионални екшън планове.

Според нея само общите усилия между властите, неправителствените организации и бизнеса, могат успешно да атакуват надвисналата все по-голяма опасност за децата при ползването на интернет.

Ето какво още каза Славка Бозукова:

4 са приоритетните направления на кампанията.

На първо място - Образователни програми

Благодарение на кампанията, сигурността, част от която е и киберсигурността, е вече специална програма на Министерството на образованието и е поставена като приоритет от министър Красимир Вълчев, за което ние сме му благодарни. В тревожното време, в което живеем, заплахите в онлайн пространството са на всеки клик и няма нищо по- важно от това да гарантираме сигурността на децата ни.

На второ място - Промяна на НК и НПК

Наказателният кодекс е създаден във времето, в което много от нас не са били родени. А епохата на интернета – тепърва ще превзема света. Затова и създаването на отделна глава, със специален фокус и за онлайн престъпления срещу деца е сред нашите основни приоритети. След срещата в Кюстендил, двамата депутати от региона – Златарски и Терзийски, започнаха организацията на съвместно заседание на комисиите по вътрешен ред и сигурност, и по демография, на която ще се поканят широк кръг специалисти, за да се започне и законодателния процес. В същото време "ДПС - НОВО НАЧАЛО" вече внесе промени в НК заради ескалацията на случаите на сексуални злоупотреби с малолетни и непълнолетни, като по този начин сложи началото на голям обществен дебат за актуализиране на мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда.

На трето място - Институционален диалог

Благодарение на кампанията бе увеличен броят на експертите в отделите за киберпрестъпления в ГДБОП и НСС, подобрена бе комуникацията между институциите – ДАЗД с ДАНС, отделите Киберсигурност в ГДБОП и НСлС. И най-вече –подобри се комуникацията между институциите и родителите, и децата в нужда – и това е видно от последните изследвания на ДАЗД, които отчитат повишено доверие на децата в полицията – 8% повече деца звънят на горещите телефонни линии, за да подават сигнали за кибертормоз. 13% по-малко деца посещават сайтове с агресино съдържание.

На четвърто място - Популяризиране на програмата и мерките

Предписанията на г-н Бронфенбренер за деца и родители стигнат всяка седмица до 1,7 милиона българи благодарение на „Стандарт“, иконката на програмата вече са я сложили на началната си страница стотици училища, а клипове с предписанията по програмата месеци наред вървяха на екраните на столичния градски транспорт.

На пето място - Регионални екшън планове

Разбира се, самият факт, че все още всяко второ дете в България е засегнато от посегателство в интернет, е достатъчно показателен, че нашите усилия не само трябва да продължат, те трябва да се ускорят. Не само на национално, но и на регионално ниво. Затова и обикаляме из страната, с експертността на г-н Бронфенбренер и със споделения опита на другите градове, малко по малко всички вие да направите своите планове, включвайки всички институции в региона ви.

С пилотно училище – „Хр. Ботев“ в град Септември, направихме първия регионален план в Септември. Последваха ги в Пазарджик, Благоевград. Бургас се превръща в пилотна област, която въвежда мерки срещу кибертормоза на деца във всяко училище в региона. В Кюстендил под егидата на кмета и областния управител вече сформират регионален щаб по темата.

Всички сме наясно: само общите усилия между властите, неправителствените организации и бизнеса, могат успешно да атакуват надвисналата все по-голяма опасност за децата при ползването на интернет. Особено след като тя вече заплашва не само психиката, но и живота на децата – видно от ужасяващите случаи с вейповете, продавани в нета.

Днешният форум се надяваме да отвори нова страница в битката срещу този бич и в Шумен – с конкретни предложения и ще ангажименти, които ще чуем в два панела. Благодаря за перфектната организация от страна на кмета, а присъствието на зам. кмета, областния управител, Предов, районния съдия, прокурор, комисарят от ОД на МВР, представители от МОН, от РУО, директорите, учителите, психолозите са поредно доказателство, че желанието за общи действия е налице.

