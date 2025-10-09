Проф. Владимир Бронфенбренер: Всяко второ дете е жертва на кибертормоз

„Въпросът с детския кибертормоз е сериозен. Потвърждение можем да намерим в отговора на деца в съвместната анкета на Българска академия на сигурността. Държавна агенция за закрила на детето. Макар, че пред последните години кибертормозът в България намаля от 64, 5 до 51.9. Но ние тук говорим за ужасяваща статистика при всяко второ дете“. Това каза в Шумен председателят на Българска академия за сигурност проф. Владимир Бронфенбренер на дискусията „Заедно в кибертормоза срещу деца“, организирана от медия „Стандарт“, община Шумен и Българска академия за сигурност.

Той обяви, че в Израел има нисък процент на тормоза над деца. И даде пример, че за това заедно се грижат министерствата на правосъдието, на образованието и на социалните грижи.

Докато в България по случаите, свързани с кибертормоз над малолетни, грижата имат вътрешното и здравното министерство.

По думите на проф. Бронфенбренер за 6-7 години процентът на засегнатите деца в Израел се е понижил от 66 % на 33.

„Една от основните цели е изследване на проблема и съответно намиране на решения“, категоричен бе той. Професорът даде пример с израелската държава, където за справяне с проблема има Оперативен център, който работи 24 часа в 365-те дни от годината.

Там всеки може да се обади и да получи съответната помощ, включително и изпращане на патрулка в рамките на 120 секунди.

Според роф. Бронфенбренер правоохранителните органи и образователната система не могат да се справят сами с кибертормоза над деца. Затова е много важно да има ангажираност на цялото гражданско общество.

На първо място е важна превенцията. Но важно е също всяко училище да има възможност да води обучения самостоятелно.

Проф. Бронфенбренер акцентира върху създаването на гореща линия, която действа и като координационен център, както и за необходимостта от служебен регистър на лицата, за които има данни за педофилски прояви. Важно е и наказанието, уточни той.

„В България от около година и половина така работи училище „Христо Ботев“ в град Септември. Има среда, в която децата работят – сърфиране, от друга страна това са 5 раздела на поведение - да внимават какво споделят в мрежата, каква информация ползват и да отхвърлят фалшивите новини, да не споделят много, да са вежливи, и да споделят с родители и преподаватели проблемите си в това отношение“ заключи професорът.

Според официалните данни в Израел има 250 000 – 300 000 педофили. Осъдени са около 3000. „Важно е тези хора да нямат достъп до училища и детски градини“, каза още председателят на Академията по сигурността порф. Бронфенбренер, който припомни че киберпространството вече не е виртуално пространство, а част от ежедневието ни“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com