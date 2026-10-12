Избори 2026

Костадинов направи откровено признание за България

Кандидатът за президент говори емоционално за родината

Костадинов направи откровено признание за България
12 окт 26 | 13:17
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Григор Атанасов

В социалните мрежи беше публикуван клип, в който кандидатът за президент Костадин Костадинов говори  емоционално за България.

“Влюбих се в България, когато бях на 7 години”, казва Костадинов.

И продължава с разказа на съкровената история за това как баща му е най-родолюбивият човек, когото познава и до днес и как е възпитал в него любов към България.

“Със сестра ми чакахме с нетърпение ваканциите, в които с него и майка ми пътувахме из България.  Качвахме се в нашия Москвич, тогава всички караха Лади, Москвичи или Волги, отваряхме картата на България и определяхме маршрута. “Царевец”, Мадара, Ловешката крепост, Шуменската крепост, Шипка и още много други места, които са ми се запечатали в детското съзнание… Вдъхнових се от тези места и това ме доведе в политиката - на, между другото, много висока цена, която ще плащам до края на живота си. Тук съм заради желанието да изведа България до новия ѝ Златен век”, признава Костадинов в емоционално и съкровено видео.

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Автор Григор Атанасов

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