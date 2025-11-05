Ето ги помощите за деца в евро за 2026

При семейни помощи няма увеличение в Бюджет 2026, макар че, както всяка година, прагът за достъп леко се завишава, за да не изхвърли увеличението на минималната заплата част от домакинствата извън обхвата на подпомагането.

От 1 януари 2026 г. месечните помощи за деца до 18-годишна възраст, популярни като детски, ще се отпускат на семейства, в които средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 415 евро. В лева сумата е около 811 лв. при 760 лв. сега.

Детските в евро изглеждат така:

1. за семейство с едно дете – 26 евро при 50 лв. сега;

2. за семейство с две деца – 57 евро при 110 лв. сега;

3. за семейство с три деца – 85 евро при 165 лв. сега;

4. за семейство с четири деца – 90 евро при 175 лв. сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 11 евро (20 лв. досега).

Има ли промяна

За близнаци сумата за поредна година остава скандално ниска - 39 евро, при 75 лв. сега. Тук също разликата е с около левче нагоре заради превръщането в евро, пише Сега.

За раждане на първо дете сумата остава, но ще е 192 евро (сега е 375 лв.), за второ - 461 евро (900 лв. сега), за трето - 231 евро (450 лв. сега), а за четвърто и всяко следващо - 154 евро (300 лв. сега).

Няма промяна в еднократната помощ за ученици, нито пък в обхвата на помощта, въпреки че БСП искаше да я разшири за всички деца от първи до осми клас включително. Тя остава за първи-четвърти клас и за осми клас, като сумата ще е 154 евро при 300 лв. сега.

Много популярните данъчни облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:

1. едно дете – 3067,75 евро при 6000 лв. сега;

2. две деца – 6135,50 евро при 12 000 лв. сега;

3. три и повече деца – 9203,25 евро при 18 000 лв. сега.

За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро при 12 000 лв. сега.

