Най-скъпите футболисти на Евро 2024

Предстоят още много мачове, докато големият победител на Евро 2024 стане ясен. Някои от големите играчи обаче пропуснаха турнира поради различни причини. Справка в Transfermarkt показва кои са играчите на това Европейско първенство по футбол, които струват най-много, пише lifestyle.bg.

Ето и как изглежда топ 10:

10. Хари Кейн (Англия/Байерн Мюнхен) - 100 милиона евро;

9. Едуардо Камавинга (Франция/Реал Мадрид) - 100 милиона евро;

8. Джамал Мусиала (Германия/Байерн Мюнхен) - 120 милиона евро;

7. Родри (Испания/Манчестър Сити) - 120 милиона евро;

6. Деклан Райс (Англия/Арсенал) - 120 милиона евро;

5. Флориан Вриц (Германия/Байер Леверкузен) - 130 милиона евро;

4. Букайо Сака (Англия/Арсенал) - 140 милиона евро;

3. Фил Фодън (Англия/Манчестър Сити) - 150 милиона евро;

2. Килиан Мбапе (Франция/Реал Марид) - 180 милиона евро;

1. Джуд Белингам (Англия/Реал Мадрид) - 180 милиона евро.

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