Всичко за Евро 2024

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Стотици футболни фенове се включиха във футболното предизвикателство на Vivacom - EON Sports Mode Subsoccer® Champ

Стотици футболни фенове се включиха във футболното предизвикателство на Vivacom - EON Sports Mode Subsoccer® Champ

Спортният журналист Александър Костадинов влезе в ролята на съдия на турнира по футбол на маса, а младите надежди от Лудогорец се състезаваха за побед...

13 юли | 9:19
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