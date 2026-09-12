Стотици футболни фенове се включиха във футболното предизвикателство на Vivacom - EON Sports Mode Subsoccer® Champ

Спортният журналист Александър Костадинов влезе в ролята на съдия на турнира по футбол на маса, а младите надежди от Лудогорец се състезаваха за побед...