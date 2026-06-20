Защо в Белия дом полудяха по кисело зеле и какъв е българският принос

Понякога големите геополитически пробиви идват не с фанфари, самолетоносачи и стратегически доктрини, а с една зелка, оставена достатъчно дълго да ферментира.

Американският „Уолстрийт Джърнъл“ и британският „Индепендънт“ са единодушни: във Вашингтон се вихри нова мания. В Белия дом са полудели по киселото зеле. Да, точно така. По онова кисело зеле, което българинът приема за толкова естествена част от живота си, колкото въздуха, ракията и спора дали „Левски“ или ЦСКА е номер едно в родния футбол, пише Стефан Минчев във "Флагман".

Половината кабинет на Доналд Тръмп вече е яхнал ферментационната вълна. Сред знаменосците на новата мода са вицепрезидентът Джей Ди Ванс и здравният министър Робърт Кенеди-младши. Те откриват с възторг онова, което българските баби са знаели още когато Америка е била за нас далечна географска подробност – че в кацата има повече мъдрост, отколкото в много университетски катедри.

Тук вече стигаме до въпроса, който трябва да държи будни нашите управляващи.

Нима ще пропуснем такъв дипломатически шанс?

Американците, въпреки тяхната технологична и военна мощ, са абсолютни новаци по отношение на киселото зеле. Те тепърва навлизат в материята. Докато за българина то е жизнена константа – от първите детски спомени до достойните старини. Ние не просто го консумираме. Ние живеем с него. Възпитаваме поколения с него. Лекуваме махмурлук с него. Спасяваме зимата с него. И най-важното – никой не може да го приготвя така, както ние.

Представете си само ефекта.

Вместо поредната скучна среща между политици с папки, преводачи и минерална вода, организираме държавно посещение през декември. Каним Тръмп и цялото му кралско воинство в България.

И започваме внимателно – с няколко скромни сарми.

Дори само това ще е достатъчно да разклатим устоите на американската политическа мисъл.

После надграждаме.

Свинско с кисело зеле.

Кисело зеле с ориз.

Пиле с кисело зеле.

Домашна ракия с кълцано кисело зеле за мезе.

И когато гостите вече започнат да гледат с благоговение към всяко следващо блюдо, изваждаме тайното оръжие. Супа „Бисмарк“. Поне така я знам от дете.

Ароматна зелева чорба със ситно нарязан праз, поръсена с червен пиперец и благословена с няколко капки олио. Простичка на вид. Но и Партенонът е просто купчина камъни за човек без въображение.

Това не е супа. Това е цивилизационен аргумент.

Амброзия. Храна за богове. За българи. И за всички, които имат щастието да бъдат поканени на българска трапеза.

Разбира се, програмата следва да включва и автентичен етнографски елемент. Да видят гостите истинска българска зима. Да усетят дима от комина. Да чуят предсмъртния вик на прасето. Да отпият червено вино от компотен буркан – върховно демократична форма на дегустация, пред която всяка кристална чаша изглежда леко претенциозна.

И тогава, когато американският елит окончателно попадне под магията на ферментацията, ще можем да преминем към същинската дипломация.

Защото човек трудно отказва на народ, който му е показал какво може да се случи с една зелка.

Така се прави политика. Не със скучни конференции. Не с безкрайни декларации.

А с вкус, аромат и добре ферментирали аргументи.

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