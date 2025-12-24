Как фино нарязаните мезета спасяват празничната трапеза

Представете си: гости идват след половин час, а вие все още не сте си съблекли палтото. Нямате време да режете и подреждате мезетата или да измисляте украса с маслини. Точно затова предварително нарязаните колбаси са тихият герой на празничните трапези – и числата го доказват.

От нула до 21 вида за седем години

През 2017 г. Димитър Маджаров прави нещо, което изглежда очевидно днес, но тогава е било смела стъпка – пуска първите си slice продукти. Само два вида: филе „Елена" и луканка „Маджаров". Фино нарязани, опаковани, готови за директно сервиране.

Осем години по-късно асортиментът нараства до 21 български специалитети и европейски класики, всички в удобна опаковка. Търсенето расте с двуцифрени проценти всяка година. При онлайн поръчките скокът е още по-голям – 90% годишно увеличение.

Какво точно избират българите

Сред 10-те най-търсени деликатеса от slice портфолиото на Маджаров са:

Луканка "Маджаров" - класическият продукт, който постави началото на slice линията

Комбинация от филе "Елена" и луканка "Маджаров" - перфектното съчетание за ценители

Чоризо и Средиземноморски бут - за любителите на средиземноморските вкусове

Суджук "Маджаров" – традиционният деликатес-фаворит

Бабек "Маджаров" - пикантната класика

Салам "Закуска" - идеален за бърза и вкусна закуска за цялото семейство

Луканков колбас "Средна гора" - с автентичен български характер

"Бут по Средиземноморски" - съвременна интерпретация на традицията

"Пастърма Пловдив" - с характерния балкански вкус

"Филе Елена" - най-популярният продукт в линията, лидерът в продажбите.

Най-популярни са 120-грамовите опаковки. Следват "ръкавите" от 80 г за хапване „на крак“ и семейните тарелки от 400 г, когато очаквате цяла тълпа да дойде на гости.

Машина за три четвърти милион и голяма амбиция

Тази година „Димитър Маджаров“ инсталира нова автоматизирана опаковъчна машина за 749 000 лева в месокомбината в Пловдив. Целта не е просто да произвеждат повече, а да завладеят още по-голям дял от пазара на предварително нарязани мезета – у нас и в чужбина. А и очевидно хората вече не искат да губят време с нарязване. Искат да отворят пакета, да го сложат на масата и да се наслаждават на празника.

Качество, което заслужава внимание

Slice продуктите на Маджаров не са просто удобни – те са и безкомпромисни по отношение на стандартите. Направени са от 100% месо, без добавки. Нито ГМО, нито малтодекстрин, нито нишесте. Месото се отделя ръчно, за да се запази максималното качество. Производството следва три строги стандарта – GMP, HACCP и International Food Standard. Три от емблематичните slice продукта на Маджаров се произвеждат по Европейския регламент за храни с традиционно-специфичен характер (ХТСХ): филе "Елена", роле "Трапезица", кайсерован врат "Тракия". Всички се правят от внимателно подбрано месо и натурални подправки. Рецептите се предават от поколение на поколение, без компромиси.

Къде да ги намерите

Търсете надписа "Първокачествен вкус“ и девиза „ От нашето семейство за вашето семейство“ върху опаковките на слайс продуктите в хладилните витрини на вериги, супермаркети, хранителни магазини. Или ги поръчайте онлайн, за да стигнат до вратата ви точно преди празника.

Защо slice продуктите спечелиха битката

Отговорът е: време и удобство. Няма драма с острието на ножа, няма дебели или неравни резени, няма стрес. Отваряш, сервираш, готово. А когато става дума за Коледа и Нова година – трапезата трябва да е подобаваща, а гостите са много – това удобство е злато.

Така че, ако тази година искате коледната трапеза да изглежда шикозно без да прекарате часове в кухнята – знаете какво да потърсит

