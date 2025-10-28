Веселин Мавродиев: Превенцията е най-сигурната енергийна защита

– Г-н Мавродиев, ЦЕРБ има дълга история в българската енергетика – над 75 години. Какви направления обединява компанията и какво ново се случва при вас?

– ЦЕРБ е вече на 77 години и е единственото предприятие от своя вид в България и на Балканите. То е и пример за успешна приватизация. Всички дейности – ремонт, профилактика, поддръжка и собствено производство – са свързани с тежката индустрия и електроенергетиката.

През последните пет години развиваме ново направление – за подстанции, като вече имаме реализирани проекти както в България, така и в съседни държави. Особено активно работи и звеното ни за въртящи електрически машини, което ежегодно изпълнява предизвикателни задачи за ремонт и модернизация на големи хидрогенератори в Гърция. През последните години сме активни и в Косово, Албания и Северна Македония.

Имаме и комплекс от акредитирани лаборатории – химическа, високоволтова, за контрол на метала, за анализ на вибрации и за балансиране на въртящи елементи. Част от тях са мобилни и често изпълняват международни поръчки, например в момента в Чехия и Босна и Херцеговина.

– Вие ръководите „ЦЕРБ Трафо“. Какво стои зад това име?

– „ЦЕРБ Трафо“ е фирма, регистрирана под това име през 2016 г., но звеното съществува още от създаването на Централна енергоремонтна база. То се развива активно още през 60-те и 70-те години на миналия век. Днес голяма част от специалистите ни са с десетилетия опит – от 80-те, 90-те години и началото на новия век. Този човешки капитал е безценен – именно опитът е решаващ при аварийни ситуации, когато трябва да се вземат бързи и точни решения. Без превенция и диагностика енергетиката остава без защита.

– Каква е основната мисия на „ЦЕРБ Трафо“ в контекста на електроенергийната система?

– Нашата мисия е да гарантираме надеждността на енергийната система чрез поддръжка, ревизия, модернизация и аварийни ремонти на трансформатори. Превенцията е изключително важна – тя предотвратява повреди, които могат да доведат до сериозни инциденти. През последните години станахме свидетели на тежки аварии с взривове и пожари, които можеха да бъдат избегнати с навременна профилактика.

Една от основните ни дейности е техническата оценка и поддръжката на трансформатори – ремонти, които често се извършват на място, за да не се изважда съоръжението от експлоатация за дълъг период от време. Ако трансформаторът на едно предприятие за производство на електрическа енергия, горива, стомана, руди, аварира, може безвъзвратно да „излезе от строя“. Доставката на нов отнема между 18 месеца и 2 години, през които предприятието спира работа. Затова е важно да се правят редовни анализи – включително на трансформаторното масло. Пробите от него показват начални процеси на стареене или проблем, подобно на пълна кръвна картина при хората. И именно тук е мястото на ЦЕРБ Трафо в електроенергийната система и индустрията.

– С други думи, „ЦЕРБ Трафо“ поставя „диагноза“ на трансформаторите? А когато трансформаторите „заболеят“, вие сте „лекарите“?

– Точно така. Най-важното е специалистът да умее да разчете резултатите и да постави правилната диагноза навреме. Това е възможно благодарение на огромния ни опит и стотици реализирани проекти.

Исторически погледнато, ЦЕРБ е „спасителят“ на енергийната система – през последните 5-6 десетилетия извършваме аварийни ремонти. При инцидент ние сме единственото предприятие, което може да реагира незабавно – с екип, извънгбаритна техника и транспорт, за да извършим спешен ремонт. Работим под голямо напрежение, защото клиентите обикновено нямат резервна мощност. Състезаваме се с времето. Но реагираме в рамките на часове – навсякъде на Балканите. И не случайно ни възприемат като бързата помощ в енергетиката.

– ЦЕРБ не е сериен производител на трансформатори, но изработвате такива. Какъв тип машини по-конкретно са те?

– Изработваме трансформатори, които големите производители не поемат като поръчки, т.нар. трансформатори със специални функции и специфични изисквания – например за електропещи или тягови машини в железопътния сектор. Освен това модернизираме стари трансформатори – произведени преди 30–40 години, които след обновяване стават неотличими от нови, при това струват около 30% по-малко.

Преди шест години първи в България инвестирахме в инсталация за регенерация на трансформаторно масло. Така отработеното масло, което е работило десетилетия в даден трансформатор, се възстановява и отново се използва. Рециклираме и активната част – силициевата ламарина и медните проводници, като спазваме принципите на кръговата икономика и зелените политики на ЕС.

– Европейският пазар ли е основният двигател на растежа ви в момента?

– Да. През последните една-две години запитванията от Европа са два пъти повече от тези от България. Буквално всяка седмица при нас пристигат запитвания за частични ремонти или модернизация на трансформатори. В ЕС клиентите държат на качеството, на съотношението „цена–стойност“, но и на устойчивите решения – модернизация, цифровизация, зелени технологии.

Европейските производители в момента срещат трудности с доставките на материали, а сроковете за нови трансформатори достигат до три-четири години. При нас клиентите могат да получат модернизация или ремонт в рамките на един до осем месеца, дори при по-сложни проекти.

– Споменахте, че ви определят като „бърза помощ“ за енергетиката. Имате ли пример от практиката, който го доказва?

– Наскоро ни потърсиха за спешен ремонт на уникален трансформатор за пещ с мощност 100MVA в Турция. Машината беше произведена в Италия и дефектира само два месеца след изтичане на гаранцията. Италианските ни колеги се обърнаха към нас за бърза реакция – в рамките на няколко дни събрахме екип, организирахме извънгабаритен транспорт до България, извършихме ремонта за рекордно кратко време и върнахме съоръжението в експлоатация.

– От кои отрасли идват основните ви клиенти?

– Работим с предприятия от преноса и разпределението на електроенергия, както и с компании, които консумират големи количества енергия – тежка индустрия, петролна, металургична, циментова, химическа, фармацевтична, ВиК сектор. Търсят ни и за по-малки мощности от хранително-вкусовата промишленост, които използват ток на средно и високо напрежение. Не на последно място – железопътният сектор, както инфраструктурата, така и превозвачите.

– Какво отличава „ЦЕРБ Трафо“ от останалите компании в този сегмент?

– Разполагаме с опит, какъвто няма друга фирма в региона, и с единствено по рода си оборудване за диагностика и ремонт на трансформатори. Можем да се придвижим до обекта за часове, да извършим измервания и да предложим решение. Нямам информация за друго предприятие, което да успее да отвори трансформатор с тегло 300 тона в заводски условия, да извърши основен ремонт и да го изпита след това. Нашата инфраструктура е без аналог не само в България. От авария до решение за дни – ние сме българската компания, на която разчита Балканската енергетика.

Визитка:

Веселин Мавродиев е управител на ЦЕРБ ТРАФО от 2016 г., като започва професионалния си път в ЦЕРБ ГРУП четири години преди това. Притежава магистърски степени по „Икономика и управление в енергетика и ютилитис “ и по „Политически науки“ от Софийски Университет.

Специализирал е в Италия и Германия - в областта на поддръжката и диагностиката на трансформатори и трансформаторни масла, стъпални регулатори и системи за контрол.

През годините е натрупал значителен опит в управлението на фирми и проекти, свързани с производство, поддръжка и сервиз на трансформатори. Работил е и за KPMG Bulgaria, където е подпомагал индустриални предприятия в оптимизацията на производствени процеси.

Веселин Мавродиев ръководи ЦЕРБ ТРАФО с фокус върху професионално обслужване на трансформатори, редовната профилактика и поддържането на най-високите стандарти за качество и безопасност. От 2017 г. е член на „Националния комитет на България към Световния Енергиен Съвет“ .

