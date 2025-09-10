Тези коли излизат на върха в Европа!

Очертава се доминация на електрическите автомобили.

Те се движат с ускорени темпове към надмощие на европейския пазар. Според доклад на одиторската компания EY, публикуван на 8 септември, се очаква продажбите на електромобили да надхвърлят 50% от общите продажби на нови леки автомобили в Европа до 2032 г.

Това е значителна прогноза, която показва ясна посока на развитие за индустрията, пише Факти.бг.

След 2030-а прогнозата е дори още по-смела – очаква се обемът на продажбите на електрически превозни средства да надмине този на хибридните модели. А до 2050 г. електромобилите с батерии (BEV) ще представляват почти всички продажби на нови автомобили на Стария континент.

Защо се очаква този бум?

Докладът на EY посочва няколко ключови фактора, които ще задвижат този растеж:

Политически цели: Европейският съюз има амбициозни цели за намаляване на емисиите, което ще продължи да стимулира прехода към електрическа мобилност.

Възстановяване на търсенето: Потребителското търсене на електромобили се възстановява и набира скорост.

Достъпни модели: Появата на все повече достъпни електрически модели на пазара ще направи тази технология по-привлекателна за масовия потребител.

Въпреки че европейските производители може би действат по-предпазливо при пускането на бюджетни електромобили, проучването показва, че това няма да спре общия тренд. Тази седмица, например, много европейски марки представиха своите нови електрически предложения на автомобилното изложение IAA Mobility в Мюнхен. Те трябва да се справят с жестоката конкуренция от страна на китайските производители, които вече са заели силни позиции.

Различни тенденции по света

Докладът на EY разглежда и ситуацията извън Европа.

САЩ: Продажбите на електромобили се очаква да растат, докато данъчните облекчения са в сила. След изтичането им обаче се прогнозира продължително забавяне, което може да повлияе на темповете на растеж.

Световно: На глобално ниво – включително Европа, САЩ и Китай – EY прогнозира умерен ръст на продажбите на леки автомобили през 2025 г. от 2,2% на годишна база, в сравнение с 8% през 2023 г. След 2030 г. темпът на растеж се очаква да се забави до под 2% годишно.

Предизвикателства пред индустрията

Докладът също така акцентира върху редица предизвикателства, които могат да попречат на този преход. Ескалиращото търговско напрежение, недостигът на редкоземни елементи и постепенно отпадащите данъчни облекчения в САЩ могат да нарушат веригите за доставки и да повлияят на наличността на продуктите. Европейският автомобилен сектор е изправен и пред конкуренцията от Китай на своя собствен пазар, както и пред увеличените мита, наложени от САЩ.

Въпреки всички препятствия, пътят към електрическото бъдеще на автомобилите изглежда ясен. Очаква се Европа да бъде в челните редици на тази трансформация, като електромобилите скоро ще станат обичайна гледка по пътищата.

