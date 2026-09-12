Тези коли излизат на върха в Европа!
Това става в близките 6-7 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Излизат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това става в близките 6-7 години
От 1 юли се отменят вечерният полицейски час
Лесовъди излизат на протест в Кюстендил. Сдружението „Форест БГ", в което членуват лесовъди и предприемачи в горския сектор от Югозападна България орг...
Бежанците ще костват на Германия тази година над 21 млрд. евро, а не 10 млрд., каквито бяха оценките по-рано, пише в. "Комерсант". Според германския И...