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Лесовъди излизат на протест

Лесовъди излизат на протест

Лесовъди излизат на протест в Кюстендил. Сдружението „Форест БГ", в което членуват лесовъди и предприемачи в горския сектор от Югозападна България орг...

19 ноември | 15:25
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