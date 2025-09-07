ТЕЦ "Бобов дол" остро осъжда проявата на агресия срещу Даниела Тонева

ТЕЦ “Бобов дол” остро осъжда проявата на агресия и вандалските прояви срещу имуществото на гражданския активист госпожа Даниела Тонева.

Ето и официалната позиция от ТЕЦ “Бобов дол”:

"С г-жа Тонева сме имали и имаме различни виждания за работата на нашата централа, но отстояваме правото на гражданска позиция на всеки български гражданин. Свободата на словото и нейната защита стоят над всичко. Настояваме компетентните органи да извършат пълно и бързо разследване на случая и извършителите да бъдат заловени и наказани. Свързахме с г-жа Тонева, за да й изкажем пълната си подкрепа.

Също така изразяваме дълбокото си възмущение от това всеки възможен повод да се превръща в атака и набеждаване срещу централата. Призоваваме медиите да се въздържат от спекулации с доброто име и репутацията на нашата компания. В защитата на базовите ценности на обществото ни трябва да сме единни и сплотени."

