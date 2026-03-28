Шамарът с горивата в цифри: С колко поскъпнаха бензинът и дизелът

В последния месец цената на дизела в България се е повишила с около 25%, а на бензина - с около 14%. Това заяви в ефира на Money.bg Светослав Бенчев - председател на Българската петролна и газова асоциация.

Той коментира състоянието и перспективите на пазара на горива и влиянието на конфликта в Иран върху цените.

"Изобщо не искам да коментирам тук цените на борсовите продукти, защото ако ви кажа какви стойности стигат например на цените керосина - с 250-260% повече от началото на войната, нещата са особено драматични. Такава енергийна и петролна криза дори при 70-те години не е имало", отчете Бенчев пред Bulgaria ON AIR.

"Конюнктурата на международния пазар на горивата е нещо средно между паника, възможности и страх. Никой не знае какво се случва, какво ще се случи на другия ден. Пазарът се определя от изказвания на политически личности - един ден ще има примирие и съответно цените на суровините тръгват надолу, на другия ден нещата вече са към ултиматуми за разрушаване на енергийна инфраструктура и нещата тръгват ужасяващо нагоре. Някъде по средата в тази ситуация се случват и реалните неща", посочи още Бенчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com