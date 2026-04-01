Съобщиха добра новина за България

Нивото на безработица в еврозоната се повиши слабо през февруари до 6,2% от рекордното дъно от 6,1% през януари, показват данните на европейската официална статистика Евростат.



В рамките на ЕС безработицата през февруари стабилизира за трети пореден месец на ниво от 5,9 на сто.



Нивото на безработица в България е 3,2% и е най-ниското в еврозоната, като в рамките на целия ЕС още две страни - Чехия и Полша, също отчитат тази най-ниска безработица през февруари.



Най-висока безработица през втория месец на годината е отчетена във Финландия (10,4%), следвана от Испания (9,8%), Швеция и Гърция (всяка с безработица на ниво от 8,5%) и Франция (7,8%).



За България данните на Евростат показват, че безработицата през февруари 2026 г. се повишава слабо до 3,2% от 3,1% през януари и след като година по-рано тя беше на ниво от 3,5% (през февруари 2025 г.).



Според европейската статистика общо 13,118 млн. европейци, от които 10,919 милиона от еврозоната, са били без работа през февруари 2026 г., като спрямо януари е отчетено повишение на безработните в ЕС със 137 хиляди, докато само в рамките на еврозоната се повишават с 93 хиляди. Спрямо година по-рано (февруари 2025 г.) общият брой на безработните европейци се е понижил с 18 хиляди, а само в рамките на еврозоната - със 124 хиляди.



Според данните на Евростат, през февруари 2026 г. в България безработни са били 96 хиляди души спрямо 95 хиляди месец по-рано, като в същото време броя на безработните се понижи с 11 хиляди спрямо февруари 2025 г., когато безработни бяха 107 хиляди българи.



Младежката безработица (на лицата под 25-годишна възраст) в ЕС се повиши през февруари до 15,3% от 15,2% месец по-рано, а в еврозоната стабилизира за втори пореден месец на ниво от 14,9 на сто.



В рамките на България нивото на младежка безработица пък се повиши през февруари до 12,5% от 12,2% месец по-рано и е значително над нивото от 10,5% точно преди година (през февруари 2025 г.), показват още данните на Евростат, цитирани от БНР.

