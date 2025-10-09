Решиха съдбата на истинска легенда от НРБ

Взето е решение за емблематичен български хотел.

Легендарният гранд хотел "Варна", известен още като Шведския хотел, най-после получи някаква яснота за бъдещето си.

Вчера комисията по архитектура и градоустройство към варненския общински съвет одобри теренът на имота да бъде разделен на две - в едната част ще се запази съществуващата сграда, като ще бъде модернизирана в здание от апартаментен тип; за другата е отредено ново застрояване с максимална височина 15 метра, 5 етажа, предаде Сега.

Новообразуваният имот ще бъде със статут „за хотел, жилища, спортна зала, игрища". Подробностите бяха съобщени от главния архитект Виктор Бузев.

Хотелът не работи от няколко години. През 2023 г. бе огласено, че го купува дружество от кръга на "Химимпорт". Компании от същата група са основният инвеститор в курорта "Св. св. Константин и Елена", където се намира Шведския.

Построен през 1977 г. от шведски архитекти в курорта "Дружба" (старото име), хотелът е супермодерен за тогавашните времена. "Гранда", както го наричат варненци, е една от емблемите на българския туризъм. Тодор Живков, световни делегации, Тина Търнър, Анатолий Карпов, множество още звезди от културата, спорта и т.н. отсядат в него. Като сюжет и декори участва в незабравимия филм "Оркестър без име". Христо Стоичков и компания си почиват там след американското лято.

Около 1994 г., при приватизацията на "Балкантурист", хотелът преминава в ръцете на "Мултигруп". Следват инвестиции, а организираните от Илия Павлов в края на века пищни сбирки на политици и бизнесмени са обществен тест за "лагерите в държавата" (при конфронтацията на "Мултигруп" с правителството на Иван Костов се твърдеше, че който уважи сбирките, е опозиция на властта).

Убийството на Павлов 2003 г. е преломен момент. Следва постепенен ход надолу, макар да имаше опити за дългосрочно съживяване, а и заявявани намерения от вдовицата Дарина Павлова. Слухове отреждаха като инвеститор ту Силвио Берлускони, ту (съвсем скоро) Робърт де Ниро.

