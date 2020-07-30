Първият у нас споделен плажен офис отвори в "Каваците". Предприемачът Ясен Русев, който е създател на стартъп, създава и свой "летен проект". „Винаги съм мечтал да си имам барче на плажа, сега нямам барче, но си имам coworking“, разказва той.

Преди близо месец той и бизнес партньорът му Свилен Еленков, откриват първото споделено работно пространство на плажа у нас – Beach Hub Kavatsi, на къмпинг "Каваци" до Созопол.

Мястото е под наем, а предприемачите са го оборудвали и пригодили като пространство, което да посреща работещи хора. Подобни споделени пространства има на много места в България, но всички те са на по-урбанизирани територии. „Ние сме първият, буквално, „плажен офис“, който съчетава в себе си удобството на офис пространството и разположение, а в същия момент си на 10 стъпала от пясъка, което пък е най-големият плюс в сравнение с колегите ни“, казва Ясен.

„Идеята е да събираме млади и енергични хора, които имат възможността да работят от отдалечени точки и да не са задължително в офиса. И тази отдалечена точка за лятото решихме да бъде Каваци – прекрасно място за почивка, оказва се и за работа“, разказва Ясен Русев пред Economic.bg.

Друга цел на младите предприемачи е чрез пространството да променят начина, по който изглежда българският туризъм в очите на чужденците. „Искаме тук да идват и чужденци, не само българи. Т.нар. „дигитални номади“ са свикнали на този тип работа и обикалят целия свят, и искам да дойдат и тук при нас, в България. Искам страната ни да започне да привлича хора като интересна дестинация не само за така популярния алкохолен туризъм и парти туризъм“, обяснява Русев.

Цената, на която плажът става офис на Каваци, е 28 лв. на ден. Тя включва освен удобствата на офиса и добър интернет, но и екстри като домашен кекс, плодове, кафе, вода и чай. Предлагат се и пакетни оферти за седмица или месец.

Клиентите на beach hub-а са основно IT специалисти и софтуерни разработчици - около 80%, но освен тях го използват и хора със свободни професии, или т.нар. „фрийленсъри“ - дизайнери, журналисти, писатели и др.

„Отначало се притеснявахме, че шумът от вълните и мястото може да разсейват, но тъй като събираме обратна връзка от всички, се оказва, че разположението на пространството не им е попречило на съсредоточеността и продуктивността, а точно обратното. Хората тук се чувстват по-освободени, по-продуктивни и успяват по-бързо да си свършат работата, което е основната цел“, допълва предприемачът.

В плажния хъб вече се правят и уебинари, обучения, но отново в IT сферата. Oтскоро те организират и киновечери. „Имаме идея да го развием като място, където може да срещнеш и други хора като теб, със сходни интереси, да размениш контакти и информация“.

