Пенсионен фонд "Топлина" реализира най-висока доходност за периода от 29.09.2023 г. до 30.09.2025 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.09.2023 г. до 30.09.2025 г на заседание на 23.10.2025 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд, сочат данните на КФН, които са публикувани на интернет страницата ѝ.

С най-висока доходност при универсалните пенсионни фондове е УПФ "Топлина" с 8,95%. На второ и трето място са "УПФ ОББ" с 8,94% и "ЗУПФ Алианц България" с 8,51%. На следващо място се нарежда фонд "ДаллБогг: Живот и Здраве" с 8,39%, следван от УПФ "ДСК-Родина" - 8,28%. УПФ "Доверие" е с доходност от 8,14%. На следваща позиция е "УПФ - Бъдеще" с 6,44%, следван от УПФ "ЦКБ-Сила" с 5,87%, УПФ "Съгласие" - 5,78%. С най-ниска е УПФ "ПОИ" – 5,45% при среднопретеглена доходност от 7,87% и горна – 11,02%. Минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за периода от 29.09.2023 г. до 30.09.2025 г. е в размер на 4.72%. на годишна база.

От професионалните пенсионни фондове с най-висока доходност е ППФ „Топлина“ – 9,78%, а с най-ниска е ППФ „ЦКБ-Сила“ – 4,79% при среднопретеглена доходност от 7,72% и максимална – 10,81%. Минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за периода от 29.09.2023 г. до 30.09.2025 г. е в размер на 4,63% на годишна база, посочват от КФН. "ППФ ОББ" е на второ място с 9,71%, а ППФ "ДСК-Родина" на трето с 8,76%. На следваща позиция е "ЗППФ Алианц България" с 8,70%, следвана от ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - 8,40%, "ППФ - Бъдеще" - 8,18%, а ППФ "Доверие" е с 7,93%. Доходността за предходните 24 месеца на ППФ "ПОИ" е 5,91%, а ППФ "Съгласие" - 4,81%.

ДПФ "Топлина" е с най-висока доходност за периода от 29.09.2023 г. до 30.09.2025 г. и при доброволните фондове с 12,53%, а най-ниска е постигнатата доходност за посочения двугодишен период на ДПФ „Съгласие“ – 5,95%. Среднопретеглената доходност на доброволните пенсионни фондове за периода е 8,73%. На второ и трето място са "ДПФ ОББ" с 10,37% и ДПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" с 9,33%, следван от ДПФ "ДСК-Родина" - 9,17%. Доходността за последния 24-месечен период на годишна база на "ДПФ Алианц България" е 9,07%, а на ДПФ "Доверие" - 8,72%. На следваща позиция е "ДПФ - Бъдеще" с 8,41%, ДПФ "ЦКБ-Сила" с 6,76% и ДПФ "ПОИ" с 6,62%.

Пълният текст на решения № 648 – УПФ от 23.10.2025 г. и № 649 – ППФ от 23.10.2025 г. може да бъде намерен в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да бъде намерен в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”.

