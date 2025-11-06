Неприятен обрат с петрола

След двудневно понижение, цените на петрола отново тръгнаха нагоре, докато пазарните участници анализират последните данни – включително решението на Саудитска Арабия да намали цените и рязкото увеличение на американските запаси, което е най-голямото от юли насам.

Контрактите за сорта Брент се покачват с 0,35%, достигайки 63,74 долара за барел, а американският WTI отбелязва ръст от 0,4% до 59,84 долара за барел.

Корекцията в цената на основния сорт, предлаган от Saudi Aramco за азиатския пазар, се оказа в съответствие с пазарните очаквания.

В същото време Американската енергийна администрация информира, че запасите от суров петрол в страната са се увеличили с 5,2 милиона барела през седмицата, завършила на 31 октомври.

От началото на годината Брент е загубил близо 15% от стойността си, като основна причина се посочва засиленото производство от ОПЕК+ и други страни извън алианса, което поражда опасения за прекомерно предлагане на световния пазар.

Допълнително напрежение върху доставките оказват санкциите на САЩ срещу водещите руски компании "Лукойл" и "Роснефт", както и атаките на Украйна върху руската енергийна инфраструктура.

