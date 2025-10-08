Магазинер смрази! Затваряме заради еврото

Може да се появи проблем, след като изтече гратисният период за двойното етикетиране на стоките по обекти в страната. От сряда търговците ще бъдат глобявани, ако ценоразписите им не са в лева и евро.

Касовите апарати също трябва да отчитат двете суми.

Даниела Тенчева е фризьор от 33 години. Собственик е на най-големия салон в Хасково. Тя и бизнесът ѝ са изцяло готови с изискванията по Закона за еврото.

Това е най-голямото притеснение за пенсионерите след приемането на еврото

"На всички артикули, които имаме, сме сложили цена в лева и в евро, ценоразписът на услугите също е подготвен по същия начин. Каквото зависи от нас, ние го правим", сподели Тенчева пред Bulgaria ON AIR.

Жената не се притеснява, че от 1 януари салонът ѝ ще се превърне в чейнджбюро, както всички търговски обекти в страната, които ще трябва да приемат плащания в лева, но да връщат ресто само в евро:

"През какви ли не катаклизми премина бизнесът ни през тези 33 години – и пандемии, и какво ли не. Аз смятам, че това не би ни съборило."

Не така спокойна обаче е Илияна Митева, която близо 35 години се занимава с търговия на дребно в павилион на пазара в Хасково.

"От 1 януари, да ви кажа честно, може би ще затворим за известно време, защото трябва да се огледаме, да се ослушаме. Не знам точно как ще бъдат нещата. При мен ще бъде доста трудно, защото моят контингент са по-възрастни хора. Те трябва да имат две портмонета, може би и аз с две каси ще работя", каза Митева.

Един от най-големите производители на колбаси и месни продукти в областния град също е преустроил търговията си така, че да отговаря на изискванията.

Продавачите обаче споделят, че клиентите масово се объркват от двойните цени на стоките.

"Смятат, че цената в евро е промоция и си мислят, че това е продажната цена", каза продавачът-консултант Тонка Маринова.

От 8 октомври Комисията за защита на потребителите и Националната агенция по приходите започват да санкционират неизрядните търговци.

Глобата при първо нарушение за физическо лице е 200 лева, а за юридическо - 400. При повторно нарушение санкцията се удвоява.

