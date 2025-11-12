Култов бизнесмен скочи на бюджета. Ще уволнявам!

Шоубизнесът, както и другите работодателски организации у нас с тревога следят дебатите за проектобюджета, разтревожени от натоварването на бизнеса с нови харчове, най-вече от неочаквания скок на вноската за пенсия с 2% от 1 януари 2026 г.

"Увеличението ще накара бизнеса да пристъпи към съкращения и намаляване на работното време." Това е категоричната позиция на инж. Митко Димитров за начина, по който и империята "Пайнер" "ще отвърне на удара".

"Няма как и ние да не пристъпим към съкращения и намаляване на работното време. Все пак и ние зависим от постъпленията на клиентите. И когато виждаме, че тези постъпления са по-малки, отколкото е възможно да се даде като допълнителни завишения в социални и здравни осигуровки, просто прибягваме до намаляване на работното време.

Което няма да е по-добре за постъпленията в бюджета и финансите на държавата, предупреди Пайнера пред България днес.

Самият той по думите му "цял живот се е осигурявал на максимална ставка".

"Отваряне към Европа" пък вижда в мярката Иван Главчев - Ванко 1. След излизането си от затвора култовият навремето рапър постепенно се отдалечи от музикалния бизнес и откри нова ниша за приложение на таланта си - денталния бизнес, като построи и клиника в родния си Пловдив.

"Аз наистина имам доста служители, които осигурявам, но смятам, че това е пътят към Европа. Не че такива увеличения трябва да са нещо постоянно, но все си мисля, че хората у нас живеят по-добре. По мои наблюдения има някаква разлика отпреди години като цяло. Не съм икономист и не претендирам, че мога да дам най-точната преценка кое е правилно, кое е неправилно в тази област, обаче се надявам да се развиваме като държава в ЕС по този начин", каза за "България Днес" изпълнителят на "Майна, майна".

Попфолк звездата Роксана пък сподели за вестника, че "силно се надява увеличението на пенсионните вноски да бъде в полза на по-възрастните хора".

