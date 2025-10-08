Ключова прогноза за цената на земята след еврото

До 2032 г. средната цена на земеделската земя в България се очаква да достигне 2693 лв./дка или 13 770 евро/ха. В момента стойността ѝ е около 2393 лв./дка.

Това прогнозира ас. Стефан Асенов от Института по аграрна икономика по време на онлайн семинар на Националната служба за съвети в земеделието.

Според анализа, очакваната доходност от обработваема земеделска земя за седемгодишния период след въвеждането на еврото ще варира между 2849 и 4385 евро/ха, което представлява увеличение между 30% и 47%.

За сравнение, реализираната доходност в десет държави членки на Европейския съюз (ЕС), които вече са приели еврото и са обект на изследването на ас. Асенов, е около 2380 евро/ха, или повишение от близо 51,64%.

В България се очаква по-висока абсолютна доходност – около 3617 евро/ха, но по-ниско процентно увеличение – 38,50%.

По-високи стойности от прогнозната за България са отчетени само в Белгия и Ирландия, докато останалите осем държави показват по-ниски резултати.

В процентно изражение обаче България е под средното ниво за останалите страни (51,6%) – седем държави имат по-висока доходност, а три – Франция, Нидерландия и Германия – по-ниска.

Прогнозният анализ не доказва, че въвеждането на еврото е основната или единствената причина за поскъпването на земята.

Необходими са допълнителни изследвания, тъй като върху цените влияят и редица национални, регионални и макроикономически фактори, пише money.bg.

По данни на Евростат, България е на 15-о място в ЕС по цени на нивите, но заема шесто място по размер на рентите.

