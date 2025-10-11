Избиват се за тези жилища преди еврото!

Българският имотен пазар е за психодиспансер и това е ясно отдавна. Но преди идването на еврото истерията се разгаря с пълна сила.

Два месеца преди България да влезе в еврозоната, интересът към покупката на жилища не спира да расте. Особено търсени са тристайни и по-големи апартаменти, които купувачите виждат не само като дом, но и като сигурна инвестиция, пише НОВА.

Към този момент в България жилището и инвестицията в такова е една от най-сигурните инвестиции, така че забелязваме със сигурност интерес точно заради това.

Най-търсените жилища са в София, като младите семейства предпочитат ново строителство.

Причината – липса на достатъчно стари имоти на пазара и бърза продажба на наличните.

Средната цена на квадратен метър в София е около 2100 евро, което поставя столицата сред най-достъпните европейски столици.

„Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение след въвеждането на еврото“, допълват експертите.

Жилищният пазар се движи с висока скорост, а експертите съветват: отлагането на покупката може да се окаже по-скъпо.

„Със сигурност най-правилният момент е бил вчера, а следващият по-правилен е днес“, предупреждават специалистите.

В този момент купувачите се стремят към по-просторни и качествени жилища, докато инвеститорите се ориентират към по-маломерни апартаменти, които са по-лесно продаваеми. Комбинацията от евроочаквания и търсене на сигурна инвестиция поддържа пазара активен и преди самото въвеждане на новата валута.

Най-търсени са нови имоти и ново строителство, особено в централни и новоразвиващи се райони.

В предпочитаните централни локации, като Докторска градина и Иван Вазов, старото строителство също остава атрактивно, защото няма място за нови сгради.

Повечето сделки се реализират чрез ипотечни кредити, въпреки че има и сделки със собствени средства.

Средният ръст на цените на жилищата в България за последните 3 години е 47%, най-високият в ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com