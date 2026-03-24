Идва голямата промяна на пазара на имотите

Данните за имотния пазар в България показват отлив на сделки през първите два месеца на 2026 г., сочат официалните статистики на Агенцията по вписванията. Според експерта в областта на недвижимите имоти Добромир Ганев почти всички големи градове, с изключение на Пловдив, регистрират двуцифрени спадове, като във Варна и Бургас намалението достига над 20%.

„Това не е изненада - още от миналата година прогнозирахме по-нисък обем сделки в началото на годината, особено след интензивните авансови покупки през 2024 и 2025 г.“, обясни Ганев. Той уточни, че януари обикновено е слаб месец, а през февруари се наблюдава подобрение, което предполага, че и март може да отчете лек ръст.

Икономистът и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ Васил Караиванов коментира, че спадът не е признак на трайна криза, а естествено „връщане към нормалните тенденции“ на пазара. „През 2025 г. много хора купуваха имоти с цел съхранение на богатство, а сега се връщаме към обичайното търсене – жилища за живеене и бизнес нужди“, посочи той.

Според двамата експерти ниските лихви по ипотечните кредити не са основен двигател за пазара, тъй като в България голяма част от сделките се финансират с налични средства, а не с банков кредит. „Банковите условия остават важни, но за повечето купувачи цената и локацията на имота са по-важни фактори“, уточни Ганев.

Що се отнася до цените, Караиванов прогнозира стабилност или леко колебание. „Не очаквам значителни поскъпвания през 2026 г., а някои сегменти дори могат да отбележат спад до около 5%“, каза той. Ганев добави, че инвестициите в ново строителство остават консервативни и това ще повлияе на динамиката на пазара.

Експертите са единодушни, че ключовите фактори за развитието на имотния пазар тази година ще бъдат предлагането на жилища, банковите условия и доходите на населението, като външнополитическите и макроикономическите влияния също могат да окажат ефект върху обемите на сделките.

